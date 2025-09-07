麻酔を減らした結果、右足マヒが回復…初めてわが子を抱きしめた瞬間｜出産レポ#18【ママリ】

緊急帝王切開で出産した、kantabouさん。ついに、赤ちゃんと対面します。おなかの痛みや足のマヒに苦しみながらも、わが子のために麻酔を減らす決意をします。

kantabouさんは、一刻も早く足のマヒを回復させるため、麻酔の量を減らしてもらうよう医師にお願いします。

麻酔の量を減らしたことで、足は徐々に動くようになります。

身の回りのことが少しずつできるようになった、kantabouさん。ついに、kantabouさんの元へ赤ちゃんがやってきました。

痛みと向き合いながら、麻酔を減らしたkantabouさん。少しずつ回復し、歩行やシャワーも一人でできるようになります。



そして、ついにわが子を腕に抱く日がきました。

あなただけの出産の物語

初めての出産で、たくさんの不安と葛藤を抱えながらも、ひとつひとつ乗り越えていったkantabouさん。



予想もしなかった展開の連続。出産のかたちは十人十色で、思い通りにならないことばかりです。それでも、赤ちゃんと出会った瞬間、すべてが報われるような気持ちになるのは、多くのママたちが共感できる経験かもしれません。



どんな出産であれ、真剣に向き合い、乗り越えたことに変わりはありません。



赤ちゃんを迎えるその姿は、どんなかたちであっても尊く、かけがえのないものです。思い通りにいかないことも、涙する日々も含めて、それが「あなただけの出産の物語」。誰かと比べず、自分自身をねぎらってあげてくださいね。

記事作成: lilyco_cw

（配信元: ママリ）