ダンス＆ボーカルグループ・ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳが６日、福井県のサンドーム福井で、全国８都市１８公演を巡る２回目のアリーナツアー「“ＢＵＴＴＥＲＦＬＹ ＥＦＦＥＣＴ” −ＦＬＹ ＷＩＴＨ ＹＯＵ−」を開幕させた。７月のグループ史上最大規模となるさいたまスーパーアリーナ３ＤＡＹＳ公演を経て、さらにパワーアップしたステージを展開。蝶が起こした小さな羽ばたきが、やがて大きな風を呼ぶことを意味する公演タイトルを引っさげ、次なる野望を掲げた。

５年越しで悲願を達成した。同所は、２０２０年にコロナ禍で全公演中止となった幻の初アリーナツアー「ＦＮＴ」の初日会場。冒頭からアドレナリン全開で熱唱した八木勇征（２８）は「ようやく立てた。最高です」とリベンジに笑顔。中島颯太（２６）も「コロナで中止になったけど、いろんな選択をして帰ってくることができた。皆さんが近くにいてくれたから、こうして過ごすことができてます」と感激した。

２時間超に及ぶステージでは、ツアーテーマ曲「ＢＦＸ」や人気曲「Ｇｏｔ Ｂｏｏｓｔ？」を含む全３４曲を披露。メンバーが一人一役を演じ、ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳではない人生を描くコーナーも設けた。ピアニスト役でピアノに初挑戦した八木は「ファンの皆さんにも緊張感が伝わると思う」と本番前に表情が引きつっていたが、俳優業で培った演技力と度胸を生かし、堂々のパフォーマンスを見せつけた。

本番前には、公演タイトルに絡めて小さな行動が未来につながったエピソードを披露。佐藤大樹（３０）が「今日解禁されるドラマの役作りで、２週間で６キロ増量した。（日頃鍛えて）基板となる体があったから体を作れたのかな」と語り、その後のアンコールで佐藤がテレビ朝日系ドラマ「仮面の忍者 赤影」（１０月２６日スタート。日曜、深夜０・１０）で主演を務めることがサプライズ発表された。

ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳは個人活動も精力的にこなし、グループに還元している。佐藤は「実は（ツアー）ロゴには、うっすらひまわりが映っている。蝶になった先は、ひまわりに着地したいなって。もう一回ファンの皆さんと共通認識で、（１８年に急逝した）もう一人のメンバーである（中尾）翔太のかなえたかった夢をかなえていこうという目標がある」とリーダーとして思いを代弁。結成当初からメンバー全員で話していた夢は今も健在で「目指すはドームです」と飛翔の先を見据えた。