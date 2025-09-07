男性４人組ロックバンド・Ｔ−ＢＯＬＡＮのベース、上野博文（６０）がステージ４の肺がんを患っていることが６日、分かった。所属レコード会社の発表文書によると、上野は７月初旬に体の不調を訴え、かかりつけの医師にステージ４の肺がんで、数カ所に転移が認められると診断されたという。

診断後すぐに精密検査や転移部分への放射線治療を経て、現在は肺がんに対する投薬治療中。経過は良好だという。

上野は１０年前にくも膜下出血で倒れたものの、奇跡の復活。バンドは１３日からラスト全国ツアーを控えており、今回も本人はステージに立ち、全曲演奏することを目標に治療に励んでいるという。出演の形は本人と主治医らで話し合い、検討していくとしている。

上野は文書で「現在は治療を受けながらも、食欲もあって元気に過ごしています。これからも前を向きながら、９月から始まるラストツアーのステージに立つことを目標に、一日一日を大切に過ごしています」と近況を報告し「皆さんの応援や想いが、僕の心を支えてくれる大きな力です。『がんばります！』」と力強くコメントした。