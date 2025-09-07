▼3着コントラポスト（丸山）スタートは決まってポジションも取れた。4角もうまく外に出せたが伸び切れなかった。

▼4着ダイシンヤマト（岩田康）勝ちにこだわるレースをしたかった。開幕週だったので位置を取りに行ったが…。

▼5着ニシノスーベニア（大野）しまいは来ました。もう少し雨が残ってくれていれば。

▼6着ジューンオレンジ（富田）開幕週の馬場なので前が詰まっても内に潜ろうと思っていた。いいポジションを取れたが今日の馬場では内（枠）の方が良かったのでね。馬は良くなっていた。

▼7着シヴァース（内田）2番手でもハナでもいいと思っていたが、あの位置のまま終わってしまった。

▼8着アスコルティアーモ（津村）ゲートをうまく出て良いペースで運べた。4角も良い雰囲気だったが、もう少しメリハリをつけて走れればもっと楽しめそう。

▼9着タシット（菅原明）枠的に厳しい競馬になってしまった。

▼10着カラマティアノス（石川）懸念していたテンのスピードが少しなかった。器用さが求められる中山の千六は少し不得意。広くて直線が長いコースの方が向いているかも。

▼11着エリカエクスプレス（戸崎）前に馬を置く形で折り合いはついたが、勝負どころでグッと来る反応がなかった。精神的なものが影響しているのかも。条件を替えてみてもいいかもしれません。

▼12着ムーンプローブ（横山琉）重量が軽くいい位置も取れたが、ペースが上がった時に苦しくなった。もう少し上がりがかかる馬場の方が良さそう。

▼13着タガノエルピーダ（団野）前半に脚を使ったところもあったし外々を回る形で難しかった。

▼15着キタウイング（丸田）出来は良かったが立ち回りがうまくいかなかった。開幕週の馬場で外を回る形で苦しかった。

▼16着アサヒ（菊沢）スタートで挟まれたので腹をくくって後ろからに。外を回る、きつい形になってしまった。