¡¡¸µÆü¸þºä£´£¶¤ÎóîÆ£µþ»Ò¡Ê£²£¸¡Ë¤ÈÇÐÍ¥¤Î¿åÌîÈþµª¡Ê£µ£±¡Ë¤¬¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÌ¼¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¥ä¥Ä¤ò»¦¤¹¤Î¤Ïºá¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ê£±£°·î£·Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡£²ÐÍË¡¢¸å£±£±¡¦£°£°¡Ë¤Ç£×¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬£¶Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤·¤À¤«¤ª¤ë»á¤È¥¢¥ª¥¤¥»¥¤»á¤Ë¤è¤ëÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢¥Þ¥ÞÍ§¤¤¤¸¤á¤¬¸¶°ø¤ÇÌ¼¤ò¼º¤Ã¤¿£µ£µºÐ¤ÎÊì¿Æ¡Ê¿åÌî¡Ë¤¬Á´¿ÈÀ°·Á¤·¡¢£²£µºÐ¤Î¿·ÊÆ¥Þ¥Þ¡ÊóîÆ£¡Ë¤È¤·¤Æ¥Þ¥ÞÍ§¥°¥ë¡¼¥×¤ËÀøÆþ¤¹¤ëÉü½²·à¡£Æó¿Í¤Ï½é¶¦±é¤Ç¡ÈÆ±°ì¿ÍÊª¡É¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡¸«¤¿ÌÜ¤Ï£²£µºÐ¡¢Ãæ¿È¤Ï£µ£µºÐ¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¡¢Éü½²¥É¥é¥Þ¡õÊì¿ÆÌò¤Ë½éÄ©Àï¤¹¤ëóîÆ£¤Ï¡Öº£¤Ï¥É¥¥É¥¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿´¤òÌö¤é¤»¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¿·¤·¤¤»ä¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÃ¥¤¤°¦¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤Ç¤Î²ø±é¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢º£ºî¤Ç¤ÏÁ´¿ÈÀ°·ÁÁ°¤Î»Ñ¤ò±é¤¸¤ë¿åÌî¤Ï¡¢ÅÜ¤ê¤äÈá¤·¤ß¤Î´¶¾ð¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¡ÖÆü¤´¤í¤ÎÝµÊ°¡Ê¤¦¤Ã¤×¤ó¡Ë¤òÀ²¤é¤·¤¿¤¤¡£´¶¾ð¤Î¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¤ò¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£