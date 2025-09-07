「中日４−５巨人」（６日、バンテリンドーム）

頂点への道は、簡単には譲れない。巨人は敗色濃厚の九回２死無走者から、竜の守護神を相手に執念の５連打を見せての逆転勝利。阿部監督も「みんなが最後…全員で勝った１勝だと思う」と興奮を抑えながら、勝利へ導いた選手たちをたたえた。

１点を追う九回だ。マウンドには今季セーブ機会で失敗がない中日の守護神・松山が上がった。１死から泉口が死球で出塁も、代走・増田大が二盗を試みて失敗。だが、この絶体絶命の崖っぷちからドラマは始まった。

この試合、得点圏に走者を置いて３度凡退の岡本が左前打。岸田、中山も続いて２死満塁として代打・坂本だ。「もう打つしかないので、思い切って振りに行くことだけを考えた」と松山が投じた外角低め、１５５キロの直球に食らいつき中前へ落とす同点打を放った。

阿部監督も「さすがの一言。なかなか打席もあげられていないんですけどね」と称賛の一打だ。限られた出場機会で難しい打席だが「そういう中で、ああいうチャンスで出されているので」と坂本。なお２死満塁で吉川が二塁への適時内野安打で続き決勝点を奪った。

負ければ阪神の結果次第でＶ逸の可能性もあった。まさに意地の勝利だ。「そういう力を持っていると僕は信じている。みんな最後まで諦めることなくやってくれている」と選手を誇った阿部監督。勝利だけを目指すその思いが、先の戦いへつなぐ大きな勝利となった。