「Ｕ１８Ｗ杯・１次リーグ、日本４−２韓国」（６日、沖縄セルラースタジアム那覇）

１次リーグＡ組で、連覇を狙う日本は韓国を４−２で下し開幕２連勝を飾った。今夏甲子園Ｖ腕で唯一の２年生、末吉良丞投手（沖縄尚学）が先発で４回２失点と奮闘。今秋ドラフト１位候補の石垣元気投手（健大高崎）が３回無失点の好救援で試合を締めた。打線は１−２の二回に岡部飛雄馬内野手（敦賀気比）が勝ち越しの右前適時打を放った。Ａ組ではキューバがイタリアを下し２勝。Ｂ組はドイツと米国が２戦２勝となった。

ベンチから駆け寄ったナインを見ると、ニッと笑って試合終了直後の厳しい表情を崩した。「因縁の相手だと思っていた」という韓国に反撃の余地を与えず。石垣が堂々の“世界デビュー”だ。

末吉の後を受け「先輩らしく、抑えて勝ちにつなげようと思った」と４−２の五回からマウンドへ。ただ、最初は気合が力みとなった。先頭から１５０キロ超を連発も制球が定まらず、この回だけで３０球。それでもキレのあるカットボールを織り交ぜ徐々に波に乗ると、２死一、二塁のピンチでは外角１５２キロ直球で相手４番を見逃し三振に。「勝負どころなので一番の球を投げた」という渾身（こんしん）の１球に手が出なかった打者は、思わず膝に手をついた。

続く六回はカーブで緩急も使い三者凡退。七回は先頭に内野安打を許すも、後続は断ち、最後はカットボールで空振り三振を奪い試合を締めた。

この日は無走者時にノーワインドアップから投球。前日のブルペンで試し「下半身が粘れる」と変化を加えた。「いろんな人から期待されているので、力に変えたい」。日の丸を背負う日々が怪物右腕をさらに進化させる。