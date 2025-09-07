◇U18W杯 1次ラウンドA組 日本4―2韓国（2025年9月6日 沖縄セルラー）

2連覇を目指す高校日本代表は1次ラウンド（R）の2戦目で韓国を4―2で下し、開幕2連勝を飾った。今秋のドラフト1位候補の最速158キロ右腕・石垣元気投手（3年＝健大高崎）は2点リードの5回から救援し、3イニングを1安打無失点で4三振を奪う好投で逃げ切りに成功。1次R最大の難敵を撃破しチームを勢いづけた。

計画通りの結末で締めた。2点リードの7回2死一塁。石垣が139キロカットボールで空振り三振を奪い試合終了。沖縄セルラーに響く指笛が「元気魔神」への敬意だ。

「抑えられてホッとしています。最初の方は散らばっていたんですけど、しっかり修正できて良かったです」

1次R最大の難敵・韓国に切り札を切った。2点リードの5回から小倉全由監督が「守護神」に指名した石垣が救援登板。相手は韓国プロ野球のドラフト1位候補に挙がる157キロ右腕パク・ジュンヒョンが先発し、1回2/3を3失点で降板。メジャー20球団以上のスカウトが視察する前で、日韓剛腕対決の実現に石垣は「負けたくない」と気持ちを高め、3イニングを1安打無失点4三振で逃げ切った。

球数制限により2日の投球間隔を空ける必要が生じる64球を投げたが「ずっと長いイニングを投げたいと思っていた」と涼しい顔だ。23年大会に続く連覇へ、小倉ジャパンが絶対的ストッパーを確立した。（柳内 遼平）