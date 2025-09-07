吉本新喜劇の山田花子（50）が6日、自身のブログを更新。5日に大阪・なんばグランド花月で開票された「吉本新喜劇座員総選挙2025」で、1位を獲得したことを伝えた。

山田は「皆さんやりました!! 吉本新喜劇座員総選挙2025 山田花子1位に輝きました」と報告し、開票イベントの様子を写真で投稿した。

山田は「花組の皆様が毎日投票してくれたおかげです 本当にありがとうございました!!」とファンへ感謝を伝えた。

さらに「次男も飛び跳ねて喜んでくれました パパとお兄ちゃんはもう寝てました 明日報告します!」と家族の様子をつづり、「これからも山田ファミリーの応援宜しくお願いします お祝いコメントもたくさんありがとうございます すべて読ませてもらってます」と呼びかけた。

この報告にファンからは「念願の一位おめでとうございます」「1位おめでとう!花ちゃんファミリー大好きです」「何事にも全力で頑張ってる花ちゃんをこれからも応援しますね」「花ちゃんのお姿に、いつも元気をもらっています」と祝福のコメントが寄せられている。

山田は「吉本新喜劇座員総選挙2025」で11万2602票を集め、昨年の3位から2ランクアップした。