¶¶¹¬É×¤µ¤ó¸å·Ñ¥°¥ë¡¼¥×¡ÖÆóÂåÌÜ¶¶¹¬É×£ù£È£²¡×¤Î¶á¶·¡¡¶à¿µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Éüµ¢¤Ø
¡¡Âç¸æ½ê²Î¼ê¡¦¶¶¹¬É×¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯£¸£²¡Ë¤¬µÞÀÂ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÄ¬Íè³Þ¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤âÌ´¤ò¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶¶¤µ¤ó¤ÎÌ¾¶Ê¤Î¿ô¡¹¤Ï¡¢°ìºòÇ¯¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿£³¿ÍÁÈ¸å¿Ê¥°¥ë¡¼¥×¡ÖÆóÂåÌÜ¶¶¹¬É×£ù£È£²¡×¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë²Î¤¤·Ñ¤°¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤â¤È¤â¤È²Î¼ê¤ÇàÊä·ç¹ç³Êá¤À¤Ã¤¿ºÇÇ¯Ä¹¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¾®ËÒÍ¦ÂÀ¡Ê£´£´¡Ë¤Ï¡¢¿²Ë·¥°¥»¤¬¤¿¤¿¤ê¡¢º£Ç¯£±·î¤«¤é¶à¿µ¡£¤¿¤Àº£·î£±Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¡ÖÌ´¥°¥ë¡¼¥×¡×¤ÎÀÐÅÄ½Å×¢¼ÒÄ¹¤¬¶¶¤µ¤ó¤Î¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤½¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶á¤¯²Î¼êÉüµ¢¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¶¶¤µ¤ó¤ÈÀÐÅÄ¼ÒÄ¹¤¬°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¾®ËÒ¤Ç¡¢¶à¿µÁ°¤Þ¤Ç¤Ï¾®ËÒ¤¬ÉÕ¤¿Í¤È¤·¤Æ¶¶¤µ¤ó¤ÎÌÌÅÝ¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¿¡£º£Ç¯£´·î¡¢¶¶¤µ¤ó¤È´Ú¹ñ¿Í²Î¼ê£Ú£Å£Ò£Ï¤Î¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¶Ê¡Öå«¡×¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¶à¿µÃæ¤Î¾®ËÒ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢¶¶¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÍ¤Ë¤Ï²¿¤Ë¤â¤Ê¤¤¤«¤éÍ¾·×¥¢¥ì¤À¤±¤É¡¢¡Ø¤¢¤ó¤Þ¤êÀÅ¤«¤Ë¤·¤Æ¤ë¤È¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Áá¤¯¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ì¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤Í¡£°ì½ï¤Ë±þ±ç¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹»ä¤Ï¡£¡Ê¾®ËÒ¤¬¡Ë¡Ø¤è¤¯¿²¤Æ¤ë¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤é¡Ø¤³¤ÎÌîÏº¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤Î¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆóÂ¤Î¤ï¤é¤¸¤Ç¡¢Âçºå¸øÎ©Âç¤ÎÂç³Ø±¡À¸¤À¤Ã¤¿ÆÁ²¬½ãÊ¿¡Ê£²£µ¡Ë¤Ï¤³¤Î½Õ¡¢À²¤ì¤ÆÂç³Ø±¡¤òÂ´¶È¡£¾®ËÒ¤ÈÆ±ÍÍ¡¢£´·î²¼½Ü¤ÇÌ´¥°¥ë¡¼¥×¤Î¼Ò°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ì´¥°¥ë¡¼¥×´ØÏ¢¤ÎºÇ¶á¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¡¢ÀºÎÏÅª¤ËÌ¾»É¸ò´¹¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤â¤¦£±¿Í¡¢¼Ò°÷¤È²Î¼ê¤Î³Ý¤±»ý¤Á¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¿Ê¸øÊ¿¡Ê£³£°¡Ë¤âÎ¢Êý¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î£±¿Í¡££´·î¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¾®ËÒ¤ËÂå¤ï¤ê¶¶¤µ¤ó¤ÎÉÕ¤¿Í¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ°Õ³°¤Êà¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼á¤ÎÂ¸ºß¤¬¡Ä¡£
¡Ö¿Ê·¯¤ÎÁ°¿¦¤Ï¥â¥Ç¥ë¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡£»ý¤ÁÁ°¤Î¿Í²û¤Ã¤³¤¤À³Ê¤â¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¹¹ð´Ø·¸¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ä¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡¢¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¤¿¤Á¤Ë¤«¤ï¤¤¤¬¤é¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥â¥Ç¥ë»öÌ³½ê¤Ë¤Ï¡¢¼ã¤«¤ê¤·º¢¤Î°½Ìî¹ä¤ä±ÍÂÀ¡¢ºØÆ£¹©¤¬½êÂ°¡£³¤³°¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¯¤è¤¦¤Ê¥â¥Ç¥ë¤òÂ¿¿ôÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡Ê¹¤±¤Ð¿Ê¤Î¤½¤ó¤Ê±ï¤«¤é¡¢À¤³¦¤ò¸Ô¤Ë¤«¤±¡¢¶È³¦¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡ÖÆóÂåÌÜ¶¶¹¬É×¡×¤Î±þ±çÃÄ¤¬Â¿¤¤¤ó¤À¤½¤¦¡£
¡Ö°ìÎ®¤É¤³¤í¤ò½¸¤á¡¢¥Ï¥¤¥»¥ó¥¹¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»£¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥«¥ë¥Á¥ã¡¼»ï¤ÇÆÃ½¸¤òÁÈ¤ó¤À¤é¤É¤¦¤«¡¢¤Ê¤ó¤ÆÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Èà¤é¤Ïà¾¼ÏÂ¥ì¥È¥íá¤¬Çä¤ê¡£¥Ï¥¤¥»¥ó¥¹¤ä¥ª¥·¥ã¥ì¤È¤ÏÂÐ¶Ë¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¤ÎÇä¤êÊý¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¡£¶È³¦¿Í¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤Ï¡¢±¢¤Ê¤¬¤é¸«¼é¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¡£