¥Õ¥ï¤Á¤ã¤óÉü³èµ¡±¿¹â¤Þ¤ë¤âà½çÈÖÂÔ¤ÁáÀèÆ¬¤Ï¥¢¥ó¥¸¥ãÅÏÉô·ú¡ÖÈà¤¬È´¤±¤Ê¤¤¤È¡Ä¡×
¡Ò¢¨¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ó
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Æ¥í¥Ã¥×¤¬Î®¤ì¤¿¤Î¤Ï£¹·î£³ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¿Í´Ö¸¦µæ½ê¡Á¤«¤ï¤¤¤¤¥Û¥â¥µ¥ÔÂç½¸¹ç¡ª¡ª¡Á¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤À¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤¤¤ë±î¤ä¸¤¤Ê¤É¤ÎÆ°Êª¤ÎÀ¼¤ò¡¢¥¦¥é¤Ë¤¤¤ë·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£àÀ¼¤Î¤ß½Ð±éá¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç²á·ã¤ÊÈ¯¸À¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥²¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë£Ô£Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦º´µ×´ÖÀë¹Ô»á¤ËÄ¹¼÷²½¤ÎÈë·í¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡Ö¤³¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤À¤Ã¤¿¤é¡¢²èÌÌ¤Ë´é¤ò½Ð¤·¤¿¤é¸À¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¦¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£¤è¤¦¤Ï¡¢¤ä¤é¤«¤·¤¿¿Í¤È¤«¡Ä¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬Èô¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤¹¤«¤µ¤ºÈ¿±þ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ö¥ë¥É¥Ã¥¯¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤·¤¿°Ë½¸±¡¸÷¡£¡ÖÂç¥Ò¥ó¥È¤À¤è¡¢¤³¤ì¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¡Ö¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤À¤è¡¢¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¡ª¡×¤È¡¢¶ØÃÇ¤ÎÌ¾Á°¤òÏ¢¸Æ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤ÆËÁÆ¬¤Î¥Æ¥í¥Ã¥×¤¬Î®¤ì¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤³¤Î¤È¤³¤í¥Õ¥ï¤Á¤ã¤óÍí¤ß¤Î¾ðÊó¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÁ°¤Ë¤ª¤µ¤é¤¤¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤ÏºòÇ¯£¸·î¡¢¼«¿È¤Î£Ø¤Ç¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤ä¤¹»Ò¤ËÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÅê¹Æ¤ò¹Ô¤¤¡¢Âç±ê¾å¡£Ä¾¸å¤Ë¼Õºá¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¹ßÈÄ¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤¿¡£
¡¡ÁûÆ°¤«¤é£±Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢£¸·î£±£¸Æü¤Ë¤ÏÍ§¿Í¤Î·Ý¿Í¡¦²¬ÅÄ¹¯ÂÀ¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ë¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Î¶á±Æ¤ò¥Ý¥¹¥È¡£Æ±£²£°Æü¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¥È¥ó¥Ä¥«¥¿¥ó¡×¿¹ËÜ¿¸ÂÀÏº¤¬¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÄê´üÅª¤Ë¿©»ö¤Ë½Ð³Ý¤±¤Æ¤ª¤ê¡ÖÀè½µ¤Ï°ì½ï¤Ë¥·¡¼¥·¥ã¡Ê¿å¤¿¤Ð¤³¡Ë¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÍâ£²£±Æü¤Ë¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»Ø¸¶è½Çµ¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ç¡Ö¤³¤Î´Ö¡¢¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤Ë¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤Î¸¡º÷Íó¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤è¤¯½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ä¤Ä¡¢¸«¤»¹ç¤ª¤¦¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤ÈÌ¾Á°¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥ï¤Á¤ã¤óÉüµ¢¤Îµ¡±¿¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÌ±Êü¥¡¼¶É¤Ï¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Î´é¿§¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤Í¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¸·¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡×¤È¾Ú¸À¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢Éüµ¢ÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Î½çÈÖ¤â¹Í¤¨¤Æ¤ä¤é¤Í¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤â¤Ã¤«½çÈÖÂÔ¤Á¤ÎÎó¤ÎÀèÆ¬¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢£²£°£²£°Ç¯£¶·î¤ËÉÔÎÑ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¥¢¥ó¥¸¥ã¥Ã¥·¥å¤ÎÅÏÉô·ú¤À¡£ºòÇ¯£¶·î¤Ë£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¡¡£Í£Ø¡Ö£µ»þ¤ËÌ´Ãæ¡×¤ÇÃÏ¾åÇÈÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢Á°½Ð´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÌ±Êü¥¡¼¶É¤Ï¸·¤·¤¤¡£°ìºòÇ¯¤ÎÇ¯Ëö¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¤·¤¿»þ¤âÊ¤ÌÌ¤òÈï¤ê¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÃ¦¤°¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£
¡¡£Á£Â£Å£Í£Á¤ä¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë´°Á´Éü³è¤·¤Æ¤¤¤ëÅÏÉô¤Ç¤â¡¢ÃÏ¾åÇÈÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤ÎÉßµï¤Ï¤Þ¤À¹â¤¤¡£ÊÌ¤Î¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÅÏÉô¤µ¤ó¤¬Îó¤«¤éÈ´¤±¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤â¤¤Ä¤¤¤Ç¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎó¤ÎºÇ¸åÈø¤ËÊÂ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢à¥¤¥¸¥á¤é¤ì¤Ã»ÒáÈ¯¸À¤ÇÂç±ê¾å¤·¤¿Àé¸¶¤»¤¤¤¸¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö²áµî¤ÎÀÅª¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿£Ô£Ë£Ï¤ÎÌÚ²¼Î´¹Ô¤µ¤ó¤Ï¡¢Îó¤òÈ´¤±¤Æ¥¿¥¤¤Ë°Ü½»¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤â¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÉ¬Í×¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ï°ìÂÎ¤É¤³¤Ëà½ÐË×á¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡½¡½¡£