¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤¬£×£Â£ÁÆ±µé»ÃÄê²¦¼Ô¥à¥í¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¡Ê¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡Ë¤È¤ÎËÉ±ÒÀï¡Ê£±£´Æü¡¢°¦ÃÎ¡¦£É£Ç¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤ò¹µ¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¤¬¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Îà°ÛÊÑá¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¤ÎÅÏ²ÅÉß¾¡ÃË»á¡¢ÃÝ¸¶¿µÆó»á¡¢Èª»³Î´Â§»á¤¬£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¡Ö¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ÇËÉ±ÒÀï¤ò¹µ¤¨¤ë°æ¾å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡Èª»³»á¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÀèÆü¡¢¥Õ¥§¡¼¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤Ç¡Ê¸µ£×£Â£ÃÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¤Î¡ËÀîÅè¾¡½Å·¯¤¬à°æ¾å¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤¬¼«Ê¬¤ÎÅ¹¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿á¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¡Ê²èÁü¡Ë¤ò¸«¤ë¤È¡¢°æ¾å¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î±¦ÌÜ¤Ë¥¢¥¶¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ª¤½¤é¤¯¥¿¥Ñ¥ì¥¹¤È¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Ç¤¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¥¢¥¶¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤ì¤ò¸«¤¿»þ¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èà¤ó¡©á¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢°æ¾å¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ã¤Æ¡¢¥É¥Í¥¢¤È¤ä¤Ã¤¿»î¹ç¤Çº¸¥Õ¥Ã¥¯¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤³¤³¡Ê±¦ÌÜ´ããÝÄì¡Ë¤ò¹üÀÞ¤·¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥Í¥ê¤È¤ä¤Ã¤¿»î¹ç¤âº¸¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¥À¥¦¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¤âº¸¥Õ¥Ã¥¯¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢±¦ÌÜ¤Ë²¿¤«¼åÅÀ¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÉÔ°Â»ë¤·¤¿¡£
¡¡ÃÝ¸¶»á¤¬¡Ö¤¿¤Ö¤ó¡¢»ëÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡¢ÅÏ²ÅÉß»á¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¤Í¡£¡Ê¥¬¡¼¥É¤¬¡Ë²¼¤¬¤ë¤«¤éÅö¤¿¤ë¤À¤±¤ÎÏÃ¤Ç¡£ÌÜ¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê´Ø·¸¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÈÝÄêÅª¤Ê¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢Èª»³»á¤Ï¡ÖÌÜ¡Ê»ëÎÏ¡Ë¤ÎÄã²¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ñ¥ó¥Á¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤â¡¢¤è¤¯¤¢¤ë¤³¤È¡×¤ÈÅÏ²ÅÉß»á¤ËÈ¿ÏÀ¡£¡Ö´ã¡ÊãÝ¡ËÄì¹üÀÞ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¥É¥Í¥¢¤Îº¸¥Õ¥Ã¥¯¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î»ëÎÏ¤ÎÄã²¼¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÀäÂÐ¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£