¡Ú¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡Û½÷»ÒÂåÉ½15Ç¯¤Ö¤ê¥á¥À¥ë¤Ø¡Ä¥«¥®°®¤ëÀÐÀî¿¿Í¤¡õÏÂÅÄÍ³µª»Ò¤ØàÉéÃ´á·Ú¸º
¡¡¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤ÇÍ½ª¤ÎÈþ¤ò¾þ¤ì¤ë¤«¡½¡½¡£¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»Ò¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢½à·è¾¡¡Ê£¶Æü¡¢¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¡Ë¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°£´°Ì¤ÎÆüËÜ¤ÏÆ±£µ°Ì¤Î¥È¥ë¥³¤Ë£±¡½£³¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡££´£·Ç¯¤Ö¤ê¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ÏÆ¨¤¹¤â¡¢£±£µÇ¯¤Ö¤ê¤Î¥á¥À¥ë¤ò·ü¤±¤Æ£·Æü¤Î£³°Ì·èÄêÀï¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÈÁê¤Þ¤ß¤¨¤ë¡£
¡¡£±¡½£²¤ÎÂè£´¥»¥Ã¥È¤Ï£²£´¡½£²£±¤È¥»¥Ã¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò°®¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î£´Ï¢Â³¼ºÅÀ¡£³³¤Ã¤×¤Á¤ÎÆüËÜ¤Ï¥¸¥å¡¼¥¹¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ïº´Æ£½ÊÇµ¡Ê£Î£Å£ÃÀîºê¡Ë¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤¬¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤ê¡¢Ëü»öµÙ¤¹¡£¼ç¾¡¦ÀÐÀî¿¿Í¤¡Ê¥Î¥Ð¥é¡Ë¤Ï¡ÖºÇ¸å¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤ÇÏ¢Â³¼ºÅÀ¤Ç¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿²ù¤·¤¤Éé¤±Êý¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¸å¤Ë¼ç¾¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿ÀÐÀî¤Ï¡¢ÎôÀª»þ¤â¼«¤é¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¸ÝÉñ¤·¤¿¡£Âç²ñÁ°¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¼ç¾¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¡£¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤¬¥×¥ì¡¼¤Ç¸«¤»¤ë¡×¤È·è°ÕÉ½ÌÀ¡£¤³¤ÎÆü¤â¸ÀÍÕÄÌ¤ê¤ÎÎÏ¶¯¤¤¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ä¥µ¡¼¥Ö¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à£²°Ì¤Î£±£¹ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¡ÖÀäÂÐ¤Ë»ä¤¬Áê¼ê¤ÎÎ®¤ì¤òÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎ®¤ì¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢£±Éô¤ÇËá¤¤¤¿¾¡Éé¶¯¤µ¤Ï¤µ¤¹¤¬¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡£¤¿¤À¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÃÄÂÎ¶¥µ»¤À¡£¡Ö»ä¤À¤±¤Ç¤ÏÀäÂÐ¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¤Ã¤ÈÁ´ÂÎ¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Ç¾¡¤Á¤Ë¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯Âç»ö¡£Áê¼ê¤ÎÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÂ¾¤ÎÁª¼ê¤Ë¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅÀ¿ô¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸·¤·¤¤É½¾ð¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç»þ¤Ë¤Ïº´Æ£¤Ë¡Ö»×¤¤¤Ã¤¤êÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤è¡×¡ÖÌÂ¤¤¤Ê¤¯¹¶¤á¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¼ç¾¤Î»×¤¤¤Ï¸åÇÚ¤Ë¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º´Æ£¤Ï¡Ö¤Þ¤À¥Á¡¼¥à¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ËÍê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬Â¿¤¤¡£¼«Ê¬¤¬·è¤á¤¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¡£¤â¤Ã¤È¥È¥¹¤ò¾å¤²¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÅÀ¿ô¤ò²Ô¤²¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦¾¯¤·³Ú¤ÊÅ¸³«¤¬¤Ä¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÂçÎ³¤ÎÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î£²£²ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿ÏÂÅÄÍ³µª»Ò¡Ê£Î£Å£ÃÀîºê¡Ë¤ÈÀÐÀî¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬¸º¤ì¤Ð¡¢¹¶·â¤ÎÉý¤ÏÂç¤¤¯¹¤¬¤ë¡£É½¾´Âæ¤ËÎ©¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢º´Æ£¤éÂ¾Áª¼ê¤Î³èÌö¤¬Âç¤¤Ê¥«¥®¤ò°®¤ê¤½¤¦¤À¡£