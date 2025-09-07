◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 中日４―５巨人（６日・バンテリンドーム）

意地の詰まった岡本の一打から、劇的勝利の扉が開いた。３―４の９回。１死一塁から一塁走者・増田大の盗塁死で２死無走者となったが、カウント２―１から松山の内角高めフォークに反応した。土壇場で自身１１打席ぶりの安打となる左前打。５連打の口火を切り、「みんなが追いついてくれたんで良かったと思います」と振り返った。

最終盤までは、苦しい結果が続いていた。初回２死三塁の先制機で空振り三振に倒れると、３回の四球を挟み４回２死二塁、６回２死一、二塁でも凡退。３度の得点圏の好機で４番の役割を果たせていなかった。「なかなかね、打ててなかったんで」。前日５日も２度の得点機を逃していた主砲は悔しさ、諦めない姿勢を打棒に込め、その一打に味方も呼応した。

米大リーグ、Ｄバックスのマイク・ヘイゼンＧＭも視察に訪れる中、一丸でつかみ取った勝利に貢献。１つでも上の順位を目指すレギュラーシーズンは残り１８試合。「また明日頑張りたいなと思います」と気を引き締め直し、次戦へ目を向けた。