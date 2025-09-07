µð¿Í¡¦µÈÀî¾°µ±¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×£¹²ó£²»àËþÎÝ¡¢·ãÁö¾¡¤Á±Û¤·ÆâÌî°ÂÂÇ¡ª
¡¡¥Á¡¼¥à¡¢¤½¤·¤ÆÌ¾¸Å²°¤ËµÍ¤á¤«¤±¤¿£ÇÅÞ¤Îµ§¤ê¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£µð¿Í¡¦µÈÀî¾°µ±ÆâÌî¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤Î±Ô¤¤ÂÇµå¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥É¸åÊý¤Ç¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¤¿¡£¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¡£·ø¼é¤ò¸Ø¤ëÃæÆü¤ÎÆóÎÝ¼ê¡¦ÅÄÃæ¤¬µÕ¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¤µ¤Ð¤¤¤ÆÁ÷µå¤·¤¿¤¬¡¢Á´Â®ÎÏ¤Ç°ìÎÝ¤ò¶î¤±È´¤±¡¢´Ö°ìÈ±¥»¡¼¥Õ¡£»°ÎÝÁö¼Ô¤Î´ßÅÄ¤¬À¸´Ô¤·¡Ö²¿¤¬µ¯¤¤¿¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÅÀ¤¬Æþ¤Ã¤ÆµÕÅ¾¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡£¤È¤Ó¤Ã¤¤ê¤Î¾Ð´é¤Ç¡¢´¿´î¤ËÊ¨¤¯¥Ù¥ó¥Á¤Ë¿Í¤µ¤·»Ø¤òÆÍ¤¾å¤²¤¿¡£
¡¡£´¡½£´¤Î£¹²ó£²»àËþÎÝ¡££±ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤«¤éºäËÜ¤ÎÆ±ÅÀÂÇ¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿Ä¾¸å¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬Äü¤á¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¡£ÉÔÇÔ¤Î¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¡¦¾¾»³¤¬³°³ÑÄã¤á¤ËÅê¤¸¤¿¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÂª¤¨¤Æ·è¾¡¤ÎÅ¬»þÆâÌî°ÂÂÇ¡£¡Ö¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ËÈô¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡¢ºÇ¹â¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡£¤¢¤È£±»à¤ÇÇÔÀï¤«¤é¤Î£µÏ¢ÂÇ¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü½é¤á¤Æ¤Î¥ê¡¼¥É¡£Á´°÷¤ÇÀï¤Ã¤¿£¹²ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆóÍ·´Ö¤ò°ì½ï¤Ë¼é¤ëÀô¸ý¤Î³èÌö¤¬°Â¿´ºàÎÁ¤À¡££··î²¼½Ü¤Ë¹øÄË¤òÈ¯¾É¤·¤ÆÀïÎó¤òÎ¥Ã¦¤·¤¿ºÝ¤Ë¡ÖÀô¸ý·¯¤é¤·¤¯¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¥ê¥Ï¥Ó¥êÃæ¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ç»î¹ç¤ò´ÑÀï¤·¡Ö¼ã¤¤»Ò¤é¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸µ¡¹Áªµå´ã¤Ï¤¤¤¤¤·¡¢»î¹ç¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢¼«¿®¤¬¤Ä¤¤¤¿¤È»×¤¦¡×¡£¸åÇÚ¤Î³èÌö¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¾°µ±¤µ¤ó¡¢¤¤¤Äµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤³¤Ü¤·¤Æ¤¤¤¿Àô¸ý¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢Å¬»þÂÇ¤ò´Þ¤à£²°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¼«¸ÊºÇÄ¹¤ò¹¹¿·¤¹¤ë£±£·»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¡¢£²£²»î¹çÏ¢Â³½ÐÎÝ¡£¼é¤ê¤â·ø¤¤¥³¥ó¥Ó¤¬¥Ê¥¤¥ó¤òÀèÆ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£³°Ì¤Î£Ä£å£Î£Á¤âÇØ¸å¤ËÇ÷¤ê¡¢£±»î¹ç¤âÍî¤È¤»¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤Î¾¡Íø¡£¡ÖÌÀÆü¤â»î¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤ÇÀï¤Ã¤Æ¡¢°ì¤Ä¤Ç¤âÂ¿¤¯¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£¼«¿È¤â£¹»î¹çÏ¢Â³½ÐÎÝ¤È¾õÂÖ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£¤¿¤ÀÌÜ¤ÎÁ°¤Î£±»î¹ç¤Ë¡¢Á´ÎÏ¤òÃí¤°¡£¡Ê±±°æ¡¡¶³¹á¡Ë