齊藤京子＆水野美紀がW主演で“同一人物”に！『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』放送決定

10月7日にスタートするカンテレ・フジテレビ系「火ドラ★イレブン」は、齊藤京子と水野美紀がW主演で“同一人物”を演じる『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』に決定。W主演のふたりを撮り下ろした騙し絵のようなティザービジュアルも公開された。

■絶望する母親が選んだ復讐の手段は、驚がくの“全身整形”

このドラマは、幼稚園のママ友いじめが原因で娘を亡くした55歳の母・篠原玲子（水野美紀）が、全身整形で25歳の篠原レイコ（齊藤京子）に生まれ変わり、娘を死に追いやったママ友グループに“新米ママ”として潜入する、衝撃の復讐エンタテインメント。原作は、あしだかおる・アオイセイによる同名人気漫画（電子コミック）だ。

介護士としてひたむきに働く篠原玲子（水野美紀）は、夫との離婚後、シングルマザーとして育てた27歳の娘と4歳の孫の成長を見守り幸せに暮らしていた。ところがある日、玲子の目の前で娘と孫がマンションから飛び降り、孫は意識不明の重体、娘は亡くなってしまう。愛する家族を失い、悲しみに暮れる玲子。そんな玲子のもとに、非通知の電話が。「娘は、ママ友に殺された」。

激しい怒りをおぼえるとともに、絶望に襲われ、廃ビルの屋上のへりに立つ玲子。すると、玲子の前に謎の整形外科医が現れる。「死ぬくらいなら、生まれ変わったらどうだ」。そのひと言で、玲子は驚がくの復讐方法を決意する。それは、全身整形を施して、若く美しい母・篠原レイコ（齊藤京子）に生まれ変わり、娘を死に追いやったママ友たちを社会的に抹殺すること。

レイコは、ある手段で隣人の子どもを自分の子どもにし、素性を隠してママ友グループに潜入。我を忘れ、あらゆる手段を使って一人ひとり成敗していくが、その先には誰も予想できない“黒幕”が潜んでいて…。

“怪演”でおなじみの水野美紀と、復讐ドラマ初挑戦の齊藤京子。初共演の異色コンビが“二人一役”でママ友へのリベンジを誓う。

全身整形前の“玲子”を演じるのは、『踊る大捜査線』シリーズ（フジテレビ系）や、『奪い愛』シリーズ（テレビ朝日系）に出演し、その“怪演”がたびたび話題になる俳優・水野美紀。

ドラマ・映画・舞台に限らず、『突然ですが占ってもいいですか？』（フジテレビ系）などバラエティー番組でも活躍し、幅広い世代から支持される水野だが、カンテレ制作のドラマで主演を務めるのは初。娘と孫を失い、ママ友たちへの復讐に燃える水野の、気迫あふれる演技に期待が高まる。

そして、全身整形後の“レイコ”を演じるのは、元日向坂46でカンテレ・フジテレビ系ドラマ初主演の俳優・齊藤京子。齊藤は、2023年にドラマ『泥濘の食卓』（テレビ朝日系）で初の単独主演を飾って以来、今年はドラマ『いきなり婚』（日本テレビ系）で主演、ドラマ『あやしいパートナー』（MBS・TBS系）でW主演を務めるなど大活躍。

さらに、2026年1月に公開を控える初主演映画『恋愛裁判』は、「第78回カンヌ国際映画祭」カンヌ・プレミア部門へ正式出品され、大きな話題に。また、ヒコロヒーとの冠トークバラエティ『キョコロヒー』（テレビ朝日系）では、その自然体な姿が評判を呼ぶなど、活躍の幅を広げている。

そんな齊藤が今回挑戦するのは、見た目は25歳でありながら、中身は55歳という複雑な役どころ。齊藤にとって本作が、復讐ドラマと母親役、ともに初挑戦となる。

なお、カンテレドラマニアのオフィシャルYouTubeにて、30秒ティザーPRも公開された。

■番組情報

カンテレ・フジテレビ 火ドラ★イレブン『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』

2025年10月7日スタート

毎週火曜 23:00～23:30 ※初回のみ23:15～23:45

出演：齊藤京子 水野美紀 ほか

原作：あしだかおる・アオイセイ『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』（ぶんか社刊）

脚本：川崎いづみ（「崎」は、たつさきが正式表記）

音楽：青木沙也果

プロデューサー：田中耕司 本郷達也 三浦菜月美

演出：松嵜由衣 酒見アキモリ 田中章一

制作協力：MMJ

制作著作：カンテレ

