◇第96回都市対抗野球2回戦 王子4−0西部ガス（2025年9月6日 東京D）

2回戦2試合と準々決勝1試合が行われた。2回戦では王子（春日井市）が西部ガス（福岡市）を4―0で下し、2年ぶりのベスト8進出。新人左腕の樋口新投手（23）が9安打を浴びながら10三振を奪う力投を見せ、今大会一番乗りとなる完封勝利を挙げた。

開幕から23試合目。今大会初の完封劇を演じた新人左腕の樋口は誇らしげだった。

「点を取られるまでは最後まで行ってやろうと思っていた」。142球の熱投。9安打を打たれながら1点も許さず、最後までマウンドを守り抜いた。

雪辱に燃えていた。救援したパナソニックとの1回戦で延長10回に3者連続押し出し四死球を与えて3失点。逆転サヨナラ勝ちで九死に一生を得た。「（球場の雰囲気に）のまれてストライクが入らなかった。自分と戦ってしまった」。中3日で訪れた汚名返上の先発マウンドだった。「ピンチの時こそ、攻めの投球」と本来のスタイルを再確認。7回以外は走者を背負ったが要所で強気に内角を攻め、10三振を奪った。

「今日はストライクゾーンで勝負できた。チームに恩返しができたかな」。愛知工大時代の同期で、昨年ヤクルトにドラフト1位で入団した中村優に1回戦後に電話をもらった。「（投球動作に）大事な場所に力が入っていなくて、いらない場所に力が入っている」と助言を受け「（今日の投球に）ちょっとだけ生きたかな」と感謝した。中村優は7月3日の広島戦でプロ初勝利。「刺激をもらった。素直にうれしかった。憧れもあるが、追いつきたいという気持ちは常に持っている」という。

準々決勝の相手は強豪JFE東日本戦。「いつでもいける準備はしておきます」。頼もしい新人左腕が21年ぶりの頂点へ押し上げる。 （小林 伊織）

◇樋口 新（ひぐち・しん）2002年（平14）6月28日生まれ、東京都出身の23歳。下里中では小平クラブに所属し、千葉経大付では甲子園出場なし。愛知工大では2年秋にリーグ戦に初登板し、4年秋に最優秀防御率、最多奪三振を獲得。遠投110メートル。1メートル78、84キロ。左投げ左打ち。