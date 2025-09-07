中日の岡田俊哉投手（33）が、今季限りで現役引退する意向を固めたことが6日、分かった。すでに球団にも伝えており、近く会見する。

岡田は智弁和歌山から09年ドラフト1位で入団。1軍デビューした13年はチーム最多66試合に登板し7勝5敗2セーブ、防御率2・79。17年にはWBC日本代表に選出された。

23年春季キャンプ中の練習試合で右大腿骨を骨折。自宅ではキャスター付きの椅子で移動し、外出先では松葉づえだった。家族を始め担当医や球団トレーナーらに支えられ、懸命なリハビリをへて、今年5月に育成選手から支配下復帰した。

選手生命の危機だった大ケガを乗り越え、5月4日広島戦で先発登板して3回1/3を4失点で敗戦投手に。22年6月11日の日本ハム戦以来3年ぶりの復帰戦だった。「治そうと、復帰させようと尽力してくれた方々に感謝したい」と話していた左腕が、ユニホームを脱ぐ。

◇岡田 俊哉（おかだ・としや）1991年（平3）12月5日生まれ、和歌山県出身の33歳。智弁和歌山では4度甲子園に出場。09年ドラフト1位で中日入り。1軍デビューの13年はチーム最多の66試合に登板。23年オフに育成契約となり、25年5月1日に支配下選手へ復帰。1メートル78、69キロ。左投げ左打ち。