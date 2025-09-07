◇7日11時からメキシコと国際親善マッチ

日本代表は6日（日本時間7日午前11時開始）、国際親善マッチでメキシコ代表と対戦する。アジア以外との対戦は約2年ぶり。世界の強豪にもW杯アジア予選と同様に主導権を握るスタイルで挑むが、MF堂安律（27＝Eフランクフルト）はボール保持率にこだわり過ぎる危険性も指摘。理想を追い続けるか否か。1年後のW杯へ、4連敗中の中米の雄との対戦は、森保ジャパンの今後を左右する重要なテストとなる。

かたくなにならないよう、攻撃の軸を担う堂安が手綱を握った。22年W杯カタール大会後の第2次森保ジャパンは主導権を握るサッカーを掲げる。アジア最終予選は1試合を除きボール支配率で上回る圧倒的な強さで勝ち抜いた。来夏のW杯に向け、世界的強豪にも同様のスタイルで挑む方針。メキシコ戦は絶好の試金石だが、背番号10は「ボールを持つことは一つの手段。明日の試合で通用しない時にやめる潔さも必要」と冷静に分析した。

22年W杯は圧倒的にボールを握られたドイツ戦、スペイン戦に勝利。唯一支配率で上回ったコスタリカ戦に敗れた。今回と同様に世界最速で出場権を獲得した14年W杯ブラジル大会は本田、香川、長友らが優勝を目標に設定。主導権を握るスタイルを志したが、通用せず1次リーグ1分け2敗で敗退した。堂安は「佑都君（長友）がブラジルの経験を選手に伝えてくれている。彼の存在は大きい」と説明。11年前の教訓を生かさない手はない。

開催地はメキシコ系住民が多く入場券はほぼ完売。4万5000人超の観衆が見込まれ、完全アウェーになる見通しだ。堂安は「W杯では守る時間帯も絶対ある。メキシコ戦が終わって分析して、ボールを持てなかった場合はどういう選択肢があるのか、試行錯誤する必要がある」とチームづくりの分水嶺（ぶんすいれい）になる一戦と位置づけた。理想を持ちつつ、現実と向き合い柔軟に折り合いをつけていく。（木本 新也）