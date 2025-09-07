ストーカー被害の訴えに真摯（しんし）に耳を傾け、適切に対応していれば、被害者の命を救えたのではないか。

その疑問が正しかったことを裏付ける検証結果だと言える。

ストーカー被害を訴えていた川崎市の女性が元交際相手に殺害された事件で、神奈川県警は、対応を巡る検証報告書を公表した。

報告書は「担当した警察官全員が危険性・切迫性を過小評価し、基本的な対処を欠いた」と認定した。ストーカー事案に対処する県警内部の体制が形骸化し、機能不全に陥っていたとも言及した。

その結果、県警は、女性や親族の度重なる訴えを軽視し、不適切な対応を重ねることになった。一連の対応により、本部長を含む４３人が処分を受けた。

報告書によると、女性は昨年６月以降、元交際相手による暴力行為などを警察署に繰り返し相談していた。１２月にはつきまとい被害などを９回通報したが、署員は電話対応で済ませ、署内や県警本部との情報共有も不十分だった。

女性が被害届を取り下げた経緯などがあったため、署全体が「解決済み」という誤った先入観にとらわれていたという。

ストーカーの被害者は、報復を恐れて気持ちが揺れ動きやすい。落ち着いたかに見えた事態が、急展開することもある。

県警が、早期に元交際相手と接触し、ストーカー規制法に基づく警告や禁止命令を出していれば、結果は違ったのではないか。ストーカー事案への知識や理解を欠いていたと言わざるを得ない。

女性が１２月２０日に行方不明となった後も、県警の動きは鈍かった。早く捜査してほしいという親族の訴えにも向き合わなかった。

規制法は２０００年、埼玉県桶川市の女子大生殺害事件を機に施行されたが、その後も捜査が後手に回るケースは後を絶たない。

ストーカーの相談は２万件前後で高止まりしている。紛失物の位置情報を知らせるタグを無断で相手につけて居場所を特定するなど、手口の巧妙化も著しい。

今回の検証結果を受け、警察庁は、全国の警察本部にストーカー事案の司令塔となる幹部を配置するよう求めた。被害者の申し出がなくても加害者に警告を出せるよう、法改正も検討している。

ただ、体制や法律の強化だけでは不十分だ。捜査側が緊張感を欠いたままでは、被害者の安全は守れない。警察官一人ひとりがそれを肝に銘じ、同様の失態を繰り返さないようにせねばならない。