「海洋強国」を掲げる中国の威圧的な行動は、日本に限らず豪州にとっても脅威となっている。

日豪間の合意事項を着実に実施し、抑止力を高めていくことが重要だ。

日豪の外務・防衛閣僚会合（２プラス２）が、東京都内で開かれた。会談後に発表した共同声明には、自衛隊と豪州軍の実践的な共同訓練や防衛装備品の共同開発などで、安全保障協力を強化する方針が明記された。

日豪２プラス２の開催は、２００７年の初会合から今回で１２回目となる。日豪間には日米のような安保条約はないが、近年の日豪関係は、同盟国に準じる関係に発展しつつあると言える。

２２年には自衛隊と豪州軍の入国審査を互いに免除する円滑化協定を締結した。また、豪州は先月、対空、対艦ミサイルを備えた海上自衛隊の最新鋭護衛艦「もがみ型」の改良型の導入を決めている。

中国軍は２月、豪州とニュージーランドの間の公海に駆逐艦などを展開し、実弾演習を行った。中国はまた、豪州とつながりの深い太平洋島嶼（とうしょ）国との安保協力も進めている。豪州の危機感は強い。

日本はもがみ型を２４隻配備し、豪州は１１隻を共同開発する予定だ。日豪が同じ艦艇をアジア太平洋で運用するようになれば、共通の同盟国である米軍を含め、有事の対応力は高まるだろう。

もがみ型の共同開発の正式契約は来春になるという。政府は豪州との緊密な協議を通じ、確実に契約にこぎ着けねばならない。

２プラス２ではまた、緊急時に第三国から日豪両国民を退避させる際、互いに協力することを盛り込んだ覚書も交わした。

昨年５月に仏領ニューカレドニアで暴動が起きた際には、豪州の航空機に現地邦人が同乗した。平時から日豪間で情報共有の体制を整え、避難計画をすり合わせておくことが大切となる。

トランプ米政権は多国間協力を軽視しており、同盟国側には不安がつきまとう。日豪は、米印を含むクアッドの枠組みを維持、強化していく役割も果たすべきだ。

最近は日本と英国の関係も同盟に準じるレベルとなっている。

自衛隊と米英豪軍などが先月、西太平洋で共同訓練を行った際には、日英の相互運用性を高めるため海上自衛隊の護衛艦「かが」に英軍の戦闘機Ｆ３５Ｂが着艦した。その後、英空母が４年ぶりに日本に寄港した。

豪州同様、英国との連携も一層深めていきたい。