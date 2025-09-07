自民党臨時総裁選の実施を巡り、読売新聞社が都道府県連の意向を調査したところ、６日現在で２１が賛成を機関決定ないし方針を決めたことがわかった。

反対は９県連で、残る１７府県連は７、８日に賛否を決定する見通しだ。地方組織の対応は態度未定の国会議員の意思決定に影響を与える可能性があり、動向が焦点となっている。

６日に新たに賛成を決定したのは青森、山梨、滋賀、大阪、奈良の５府県連で、秋田は８日に賛成で機関決定する予定だ。福井、徳島、鹿児島、沖縄の４県連は６日に反対を決めた。

賛成方針を固めていた埼玉、静岡両県連は６日に機関決定した。一方、反対を決めた鹿児島県連会長の森山幹事長は「鹿児島県連に属している国会議員は県連の決定に背くことはない」と述べた。

読売新聞社の国会議員への意向調査を合わせると、実施に賛成する考えを示したのは１６１（国会議員１４０人）で、反対の５０（同４１人）を大きく上回った。 臨時総裁選は、所属国会議員２９５人と都道府県連代表４７人の総数３４２人のうち、過半数（１７２）の要求があれば行われる。調査では「未定・答えない」は３割強に上っている。