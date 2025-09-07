竹が成長して硬くなる前の「幼竹」を活用し、メンマに加工する取り組みが各地に広がっている。

社会問題化する放置竹林の整備につなげ、森林の荒廃を防ごうとする試みだ。複雑な調理方法が不要という手軽さから住民らも挑戦し、新たな特産品を生み出して地域活性化につなげている。（富山支局 松本彩和）

富山県氷見市では今春から、住民ら約１０人がメンマ作りを始めた。１・５メートルほどに育った「孟宗（もうそう）竹」の幼竹を伐採して細断した後、ゆでて３か月ほど塩漬けにした。参加する同市の男性（６７）は「竹林の管理も行き届き、街がきれいになる」と期待する。

市によると、市内の竹林は同県内の６割超にあたる約３４０ヘクタールに上り、多くは管理が行き届いていないという。メンマ作りを提案した市地域おこし協力隊員の三上啓さん（３１）は「地域住民が集まる機会にもなっており、楽しく放置竹林の問題に取り組める」と力を込める。

独自の味付けで特色あるメンマを商品化しているケースもある。

横浜市の一般社団法人「横浜竹林研究所」は昨年からメンマ作りを始め、今年は約１トンを仕込んだ。黒コショウがきいた甘辛い味が特徴で、「ハマのメンマ」と名付けてオンラインで受注販売している。天ぷら店やイタリア料理店などと食材として活用することも検討中だ。神戸市北区淡河町の市民団体「淡河バンブープロジェクト」も２種類のメンマを地元スーパーで販売している。

一方、富山県上市町の「ティー・ツリー・コミュニケーションズ」は、能登半島地震をきっかけに１年間の保存が可能なメンマを開発した。茶木勝社長（５８）は「避難所の食事で不足しがちな食物繊維を補える」と話す。

宮崎県延岡市の「ＬＯＣＡＬ ＢＡＭＢＯＯ」は商品開発の傍ら、放置竹林に悩む住民らの相談に乗っている。江原太郎社長（３５）は「おいしいと感じてもらえることで、放置竹林の持続的な対策につなげたい」と強調する。

福岡県や長野県で竹林整備に取り組む住民らが８年前から始めた「純国産メンマプロジェクト」には１９６の団体・個人が加盟し、昨年は全国で約９０トンを製造した。年１回のサミットを開催し、各地の事例を紹介するなどして参加を呼びかけてきた。副代表の深沢義則さん（５２）は「食の観点からアプローチすることで、放置竹林問題に多くの人が関心を持ってくれる」と話している。

竹林面積は拡大…所有者高齢化で管理できず

竹林の面積は拡大している。林野庁の調査では１９８６年の１４・７万ヘクタールから、２０２２年には香川県の面積に近い１７・５万ヘクタールとなった。

竹の利活用に詳しい福岡大の佐藤研一教授（地盤・舗装工学）によると、海外産タケノコの輸入増加やプラスチック製品の普及で国内の竹の利用が減少。竹林の所有者が高齢化し、間伐などの管理ができず放置されているという。

竹の根は地表から３０センチ程度と浅いため、大雨が続くと土砂災害のリスクも高まる。繁殖力が強く、森林を侵食して他の植物の生育に影響を及ぼすほか、タケノコが好物のイノシシやシカのすみかとなり、農作物への被害にもつながる。

佐藤教授は「竹林の増加は深刻な問題だ。メンマ作りは放置竹林に関心を持ってもらえるきっかけとなる」とした上で、「持続的な事業にすることや、幼竹が採れる春以外に竹林を整備することも重要だ」と指摘している。