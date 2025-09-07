【夢中論】女優の伊藤沙莉（31）は、“キンキンに冷えたビール”を飲むことで、女優から妻、お笑い好きの自分自身にシフトチェンジする。前衛的な女性を演じることもあるが、夫や仲間と過ごす何者でもない時間は「やっとたどり着いたオアシス」。至福の一杯が仕事への活力になっている。 （西村 綾乃）

午後6時にスタートしたインタビュー。連日猛暑日が続いていたこともあり、「もうこの時間になるとビールのことで頭がいっぱい」。愛用のタンブラーを手に頬が緩んだ。

「手にスッとなじむこの感触は、私のオアシス」。いとおしそうに視線を落としたピンク色のタンブラーは、昨年ヒロインを務めたNHK連続テレビ小説「虎に翼」の打ち上げの際に、大道具スタッフから贈られたもの。同作で共演し、旅行するほど親しい女優の土居志央梨（33）は青色を贈られた。「おそろいなんです」と声を弾ませた。

撮影や取材などを終えて帰宅した後、最初にタンブラーに注ぐのは「キンキンに冷えたビール」一択だ。泡とともに口に含んだ瞬間、女優のスイッチがオフになる。「ビールのおいしさに目覚めたのは4〜5年前。料理に合わせて、国内外の銘柄から選んでます」。ビールが並ぶ冷蔵庫をのぞいているかのように目が輝いた。

9歳で子役デビュー。20歳の時に出演したドラマ「GTO」で初対面し、その後も映画「ステップ」などで何度もタッグを組む映画監督の飯塚健氏（46）は役者としての在り方、作品との向き合い方を教えてくれた恩師。仕事だけではない。麦焼酎の水割りのおいしさを教えてくれたのも飯塚氏だった。こうしてお酒の話をしていると、ついつい晩酌の想像も膨らむ。「今日はシンプルな居酒屋さんで、2杯目からは麦焼酎のソーダ割りを飲みたい。お刺し身と唐揚げ、おからを炊いたのも頼みたい」。

プライベートでは昨年、劇作家、演出家の蓬莱竜太氏（49）と結婚した。自宅ではレシピ本やYouTubeの料理動画を見ながら“アテ”を作ることもある。「夫が料理が好きなので任せてます」。食卓には幸せがあふれている。

夫婦水入らずの時間。「よくやるのは、もんじゃとカムジャタン。頑張った日はご褒美飯として、小麦粉を使わずにつぶしたかぼちゃとひき肉、トマトをルーにした、“たんたんカレー”を作ってもらいます。片面だけをカリカリに焼いた焼きそばも絶品です」。自身が作って好評だったのは、ゴーヤーの唐揚げ。「熱いうちに食べさせたかったから、キッチンに夫を呼んで揚げたてをつまみながら飲んだ」。唐揚げに負けないアツアツぶり。伴侶と過ごす時間が、芝居に向かう活力になっている。

映画「風のマジム」で沖縄でラム酒造りに奔走する主人公を演じたことで、ラムの名産地である「キューバにラムを飲みに行きたい！」という願望も生まれた。スコッチの本場、スコットランドのアイラ島にウイスキーを飲みに行くのもひとつの夢。夫婦の共通の趣味でもあるお酒の聖地巡りが、未来のご褒美になりそうだ。

子役からスタートし、女優歴は20年以上。確かな演技力で第57回ギャラクシー賞・テレビ部門個人賞など数々の賞に輝くが、スタッフに言われた「勝って兜（かぶと）の緒を締めよ」が自らのスローガン。「トロフィーをもらった時はワーイ！って乾杯するけど、ここはゴールじゃなくてスタートライン。ますます気を引き締めていきたい」。熟成を深めて、自分だけの味を出していく。

≪目でも味わえる 12日公開の主演映画「風のマジム」≫

主演映画「風のマジム」（監督芳賀薫）が12日に公開。沖縄の南大東島産のサトウキビを使ったラム酒の製造・販売に挑戦した女性の実話が基。主人公・真心（マジム）は周囲を巻き込み前進していくが、「役者も人を巻き込んだり、巻き込まれたりしながら芝居を作っていく」と共感。お気に入りは家族で食卓を囲むシーン。祖母（高畑淳子）お手製の、ゆし豆腐をやちむん（沖縄の焼き物）の器によそい頬張る。「無防備で“おいしい”という言葉に伊藤の素が出ていた」と笑顔。「映画館の大画面で見たら香りがしてくるかも。目でも味わえる作品」とPRした。

◇伊藤 沙莉（いとう・さいり）1994年（平6）5月4日生まれ、千葉県出身の31歳。9歳の時にドラマデビュー。昨年はNHK連続テレビ小説「虎に翼」でヒロインを演じ、大みそかの第75回NHK紅白歌合戦の司会を担当。同作などの演技が評価され、今年の「橋田賞」を受賞。出演映画「爆弾」が10月31日公開。お笑いコンビ「オズワルド」の伊藤俊介（36）は実兄。