田中選手を起用したポスター

川崎市選挙管理委員会は、任期満了に伴う市長選（１０月１２日告示、２６日投開票）のメインキャラクターに、サッカーのイングランド・プレミアリーグ、リーズのＭＦ田中碧選手（２６）の起用を決めた。キャッチフレーズは「自分ができることを全力で！」。投開票日まで市のホームページや駅、公共施設でのポスターなどで投票を訴えていく。

田中選手は川崎市出身で、地元のさぎぬまＳＣから川崎フロンターレの下部組織を経て、トップチームに昇格。２２年のワールドカップ（Ｗ杯）カタール大会でのスペイン戦では、同郷の三笘薫選手のラストパスから決勝ゴールを奪った。川崎から世界で活躍し、全世代から広く支持されていることなどから起用に至った。市長選でスポーツ選手個人がメインキャラクターを務めるのは初めてという。

前回市長選は衆院選と同日だったことから投票率は５７・６６％と高い数字を残したが、今回は同３２・８２％にとどまった２０１３年以来となる単独での見込み。市の担当者は「若年層の啓発を含め、全体の投票率アップにつながってほしい」と期待を寄せている。

ポスター２種類を計４千枚製作し、駅や学校、公共施設などに掲示するほか、田中選手が投票を呼びかける横断幕や、のぼり旗なども設置する。