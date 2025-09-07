加藤茶（82）の妻でタレントの加藤綾菜（37）が7日までに自身のインスタグラムを更新。自身が共同開発した万能だし粉の発売を報告した。

綾菜は「やっとお知らせできます！」と書き出し、「なんと氷だしを粉末状にした"綾菜式減塩万能だし粉"が発売になりました！ 加トちゃんの高血圧や腎臓病などの病気をきっかけに減塩をはじめましたが、最初は味は無いし、美味しくなくて食べてくれず、たくさん悩みました! だったらたくさん学んで 加トちゃんが美味しく食べてくれるものを絶対作ろうと思い、いろんな先生方から必死に学び続け、誕生したのが『氷だし』」とつづった。

そして「ただそんな氷だしも、なかなか続けていくのが大変という声を聞いて、もっと手軽に減塩料理を作って、健康になってもらいたい！ 病気などに悩む人の助けになりたい！という思いが日に日に強くなっていきました！

そんな想いを実現しようと今回、タマちゃんショップの皆さんが全面協力してくださり、共同開発で革命的な商品を作る事が出来ました!!! 何回も試作を繰り返し、完成した時は本当に感動しました！ 支えてくださった皆さま、本当に感謝しています」とし、「健康はお金じゃ買えない。からこそ、一人でも多くの方に手に取ってもらいたいです。健康は宝 私たち、夫婦も健康第一でこれからも歩んで行きたいと思います！」としめくくりつつ、黄色いエプロン姿で同商品を手にした写真を掲載した。

この投稿に対し「本当に素晴らしいです」「ホンマに頑張り屋さん」「凄〜い おめでとうございます」「すごい」「発売おめでとうございます 綾菜さんの努力、ほんと尊敬します！」「綾菜さんの愛ですね」「わぁぁぁ すごい！！」などと称賛や祝福の声が相次いで寄せられている。