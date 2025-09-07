嵐の松本潤（42）が6日、TBS系「情報7daysニュースキャスター」（土曜午後10時）に生出演。同局系日曜劇場「19番目のカルテ」で共演する俳優清水尋也容疑者（26）が自宅で大麻を所持したとして麻薬取締法違反（共同所持）の疑いで逮捕されたことについてコメントした。

安住紳一郎アナから「今週、共演者である、清水容疑者が逮捕されたというニュースが出ました。松本さんはドラマの主演、座長として思うところがあると思います。少し胸中をお聞かせ下さい」と話題を振られると、松本は「今回の報道で、ドラマをご覧くださっている皆さまは、本当にご心配をおかけしていることかと思うんですが、今回事件についてなんですが、報道されている以上のことは分からないですし、僕たちは撮影現場でお会いしてましたけど、彼に、会っている時に、何か特別、違和感を感じることはなかったですし、うーん。なので朝、報道でその状況を知った時に、まさか、と信じられない思いでしたし、何より非常にショックを受けましたね」と語った。

さらに、ドラマの内容にも踏み込む形で「というのも、僕たちの今回のドラマが、日本の医療の現状だったり、総合診療というものを少しでもたくさんの方に知ってもらいたい、日本の医療が前向きになるような思いを込めてドラマを作っていたので、うーん…そのような題材を扱っているにもかかわらず、今回のようなことが起きたというのは、非常に残念でしたね」と心境を語った。

安住アナが「最終回は、そもそもの予定していたものとは少し変えて放送するということ」と聞くと、松本は「はい、出演シーンはすべてカットして、つなぎなおして、編集を全部し直して、何とかストーリーがつじつまが合うように再編集して放送する、という形を、ようやく、うまくつながって放送できそうな状況に、今なっています」と報告した。

総合司会の三谷幸喜氏から「現場ですごく彼が汗をかいていたとか、そういうのも全然？」と聞かれると、松本は「まったく…見る限りですけど、もちろんそういう目線で見ていない、というのもあるとは思いますけど、そういう風に感じるようなそぶりは一切なかったですね」と印象を語った。