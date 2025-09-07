女優齊藤京子（28）水野美紀（51）が、カンテレ・フジテレビ系「娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？」（10月7日スタート、火曜午後11時、初回11時15分）でダブル主演し、同一人物を演じることが6日、分かった。

幼稚園のママ友いじめが原因で娘を亡くした55歳の母が、全身整形して25歳の新米ママとしてママ友グループに潜入、復讐（ふくしゅう）していく−という物語。初共演で同一人物を演じることに、2人とも「どういうこと！？ って内容を知る前から呆気（あっけ）に」（齊藤）、「『齊藤さんと私が同じ役？ どういうこと？』というのが最初の感想」（水野）と驚いたことを明かした。

初の母親役に挑む齊藤は「見た目は25歳で中身は55歳。初めて演じるジャンルと役柄なので、今はドキドキワクワクしています。老眼鏡をかけて裁縫をしたり、ヒールが痛くて歩けなかったり、”ならでは”のシーンはすごく楽しみです。しゃべり方も工夫する必要があるため、どうやってお芝居をしようかとずっと考えています」と楽しみにしている。

水野は「全身整形で私から齊藤さんになるなんてありえないじゃないですか。振り切っている世界観、そして復讐に特化している内容が、すごくおもしろい」と個性的なストーリーに触れ、「50代特有のだるさや、朝起きたときの体の重さは、しっかりと齊藤さんに伝えていきたいです（笑い）！」とコメントした。

互いについて、齊藤は「水野さんと息を合わせて精いっぱい頑張ります。これからの撮影がすごく楽しみです！」、水野は「頭の回転が速くて、賢くて器用で、トークも回せる方という印象です」と語っている。

原作は、あしだかおる氏、アオイセイ氏の同名漫画。