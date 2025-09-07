【ユニクロのサテン】が40・50代にドンピシャ！ 高見え感バツグン♡「黒ワンピ」

年齢を重ねるにつれて、いつもの服がなんだかしっくりこなくなってきた……。そんなミドル世代におすすめしたいのは、上品な光沢感のあるサテン素材で、高見えを狙える【ユニクロ】の「黒ワンピ」。ぽわん袖トップスをインしたり、レースワンピやジレを重ねたり、自由にレイヤードできるのも嬉しいポイント。黒ワンピを愛用中の40代ママ@ma_anmiさんの着回しコーデも参考にして。

ミドル世代のコーデを格上げ！ 高見えするサテン黒ワンピ

【ユニクロ】「サテンキャミソールワンピース」\3,990（税込）

ほんのり光沢感のあるサテン素材と、バイアスカットによる美しいシルエットが高級感を演出。重厚感のあるブラックカラーも高見えを後押しするキャミワンピ。「このワンピが1枚あると忙しい朝には本当に助かる」とリコメンドしている@ma_anmiさんは、ぽわん袖トップスを合わせて、大人可愛い着こなしに。シックなモノトーン配色でまとめれば、ミドル世代も挑戦しやすそうです。

お呼ばれシーンにもぴったりなドレスアップコーデ

華奢なストラップとVネックデザイン、落ち感のあるシルエットで、スッキリと着こなせるキャミワンピは、レイヤードしやすいのも魅力。「パーティーやお呼ばれシーンにもOK」とコメントして@ma_anmiさんは、レース柄ワンピを重ねてエレガントな着こなしに。デイリーコーデだけじゃなく、ドレスアップシーンにも活躍しそうです。

レースジレを重ねてリュクスなムードアップ

@ma_anmiさんによると、「ワンピは光沢感のある素材なので綺麗めなコーデにも使いやすい」とのこと。ドット柄のレースジレを重ねれば、リュクスなムードがさらにアップ。露出をセーブしながらおしゃれを楽しめます。

きちんと見えして上品に華やぐビスチェレイヤード

周りと差をつけたいなら、@ma_anmiさんのようにビスチェを重ねてみて。「上半身をコンパクトにする事でメリハリのあるオシャレコーデに」とコメントしているように、スタイルアップも狙えそうです。きちんと感も華やかさも備わった、ミドル世代に似合うコーデを楽しんで。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@ma_anmi様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i