◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神４―１広島（６日・甲子園）

「アイブラック兄弟」が劣勢をひっくり返した。０―１の４回１死一、二塁、まずは兄貴の出番だ。阪神・佐藤輝はフルカウントから変化球を捉えた。一、二塁間を破る同点打。「ワンチャンスで同点にできたのは良かった。いいところに飛んでくれた」。３回まで完全投球を許していた広島・常広からチーム初安打。リーグトップの打点を８９に伸ばし、反撃ののろしを上げた。

頼れる兄貴分に続いたのは森下だった。同点の６回無死一、三塁で左前へ勝ち越し打。すでにキャリアハイでリーグ２位の打点は「ノルマ」の８０に到達した。お立ち台では「ホームランは（佐藤）輝さんに勝てないので、打点は勝ちたい」と仲のいい先輩に宣戦布告。２人のハイレベルな争いが逆転勝ちをもたらした。

開幕当初は３番・佐藤輝、４番・森下の並び。開幕１４戦目から入れ替わり、セ界の先頭を走ってきた。森下は「あした（７日）決めるしかない。絶対に決めます！」と虎党に宣言。佐藤輝は「しっかり目の前の試合を勝てるように」と、まだ冷静だ。首位独走をけん引してきた３、４番コンビ。２人が目指した歓喜のクライマックスは、もう目の前だ。（直川 響）