中日の岡田俊哉投手（３３）が今季限りでの現役引退を決断したことが６日、分かった。すでに球団に引退の意思を伝えており、近日中に会見する。

岡田は、智弁和歌山高で３年連続夏の甲子園に出場し、０９年ドラフト１位で入団。プロ通算３５３試合に登板して１９勝２４敗１９セーブ、防御率３・６１をマークした。１７年にはＷＢＣ日本代表にも選出されたが、同年シーズン序盤に血行障害を患い、治療に専念。２３年には、春季キャンプの練習試合で投球時に転倒し、右大腿骨骨折と診断された。２４年からは育成選手として契約した。

今年４月に支配下復帰。５月４日の広島戦（マツダ）に先発し、３年ぶり１軍登板で４回途中４失点だった。６月１９日のオリックス戦（バンテリンＤ）を最後に、１軍登板から遠ざかっていた１６年目。ドラゴンズ一筋を貫いた左腕が、プロ人生に幕を下ろす。

◆岡田 俊哉（おかだ・としや）１９９１年１２月５日、和歌山・日高郡生まれ。３３歳。智弁和歌山高では１年春からベンチ入りし、春夏甲子園に計４度出場。０９年ドラフト１位で中日入団。開幕２戦目でデビュー登板した１３年は、自己最多６６登板で７勝。１７年、ＷＢＣ日本代表。１７８センチ、６９キロ。左投左打。今季年俸１０００万円（推定）。