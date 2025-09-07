◆パ・リーグ ソフトバンク２―１楽天（６日・みずほペイペイドーム）

孫正義オーナーの御前試合で、しびれる１点差を逃げ切った。５日に初点灯した優勝マジックは２つ減って１６に。５連勝を飾ったソフトバンク・小久保監督は、優勝争いとは別のプレッシャーも感じていた。「今年初めてオーナーが来られてたので、何とか勝ちたかった。緊迫したいい試合を勝ち切れて良かった」と、ほっとした表情を浮かべた。

試合前にはグループ総帥から「前半戦はどうなることかと思ったけど、よく盛り返してくれた」と労われた。小久保監督は普段から人工知能（ＡＩ）技術に興味を持っており、最近も孫オーナーの講演を動画で見たばかり。野球以外にも、人工超知能（ＡＳＩ）や、ＡＩエージェントの話題でも盛り上がった。

オーナーだけでなく、４万１４２人が集まった本拠地のファンも白星に酔いしれた。みずほペイペイでは８連勝で、６月以降は３０勝３敗１分け（勝率９割１分）の驚異的な数字だ。「これだけお客さんが入ってくれているので、変なプレーは見せられないとチームとしても選手としても思う」と指揮官が勝因を分析した。

ヒーローは今季から正捕手に定着した海野だった。２回に先制打を放ち、有原を好リードで１１勝目に導いた。「（シーズン）最初の頃はそれ（打撃）どころではなかったし、浮ついた感じだった。いつ頃か分からないですけど、気づいたときには…」と、自身も扇の要としての成長を実感した。

２位・日本ハムとの差は、今季最大タイの４ゲームと広げた。日進月歩のＡＩテクノロジーだけでなく、ホークスの戦いも昨季から進化しながら連覇に突き進んでいる。（島尾 浩一郎）