オードリーMC番組『ジブンライン』今夜放送 M!LK曽野舜太「意外と自分って心広いんだな」
お笑いコンビ・オードリー（若林正恭、春日俊彰）がMCを務める、日本テレビ（関東ローカル）『価値観可視化バラエティー ジブンライン』が、きょう7日午後2時に放送される。
【番組カット】徹底討論するオードリー＆曽野舜太ら
「恋人にされたら浮気だと思うのは？」「映画のネタバレで許せないのは？」「洋服店の店員に声掛けされて嫌なのは？」「モバイルバッテリー、スマホの充電が何％なら他人に貸せる？」など、さまざまなテーマのVTRを見て、オードリー、みちょぱ、横澤夏子、曽野舜太（M!LK）が「許せる」「許せない」のラインを表明し、それぞれの価値観を元にトークを展開する。
若林が力説した「浮気のジブンライン」にスタジオ騒然。「気持ち悪い」とドン引きされたわけとは。群れるのが嫌いなみちょぱ、損をしたくない春日、熱く語るこだわりの持論から独自の価値観があらわになる。世間とズレているのは、一体誰なのか。
【コメント】
■オードリー
若林：面白かったですね、いろんな人の価値観が出てね。
春日：そうね、私の価値観を話してる時に全員が若干引いてたような…。
若林：よくしゃべってたね、今回の収録。
春日：そうだね、今年イチしゃべったかも。
若林：ほぼ、初めてかも。テレビで頼りになるなと思ったの。
春日：いやいやいや、初めて!?
若林：すごい自分の価値観をしゃべってたから。あとは見てる方に共感してもらえるかどうか…。
春日：そうね、見てる人にも自分のラインを決めていただいて。参加型の番組だと思いますよ。
若林：あと、みちょぱの価値観いろいろ教えてもらったけど、これから共演するとき、ちょっと緊張感あるよね。
春日：そうね、みちょぱって思ってた以上に気合入ってるなと！
若林：気合入ってる！
■M!LK・曽野舜太
いろんな世代の価値観を知れたのが楽しかったです。意外と自分って心広いんだなと思いました。モバイルバッテリーとかも自分の充電が少なくても貸しちゃいますし…。それが意外と世間とズレてたりもして楽しかったです。
春日さん…。（心が）狭かったです（笑）。発言の1つ1つが、招待チケットや無料チケット、タダチケとか言っていて、見ていた通りの春日さんで逆に安心しました。
