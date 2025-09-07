óîÆ£µþ»Ò¡õ¿åÌîÈþµª¡¢¡ÈÆ±°ì¿ÍÊª¡ÉÌò¤ÇÏ¢¥É¥éW¼ç±é¡¡¾×·âÀßÄê¤Ë¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È!?¡×
¡¡óîÆ£µþ»Ò¡õ¿åÌîÈþµª¤¬W¼ç±é¤Ç¡ÈÆ±°ì¿ÍÊª¡É¤ò±é¤¸¤ë¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡ØÌ¼¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¥ä¥Ä¤ò»¦¤¹¤Î¤Ïºá¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË¡¡¸å11¡§00¡Ë¤¬10·î7Æü¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÍÄÃÕ±à¤Î¥Þ¥ÞÍ§¤¤¤¸¤á¤¬¸¶°ø¤ÇÌ¼¤òË´¤¯¤·¤¿55ºÐ¤ÎÊì¡¦¼Ä¸¶Îè»Ò¡Ê¿åÌî¡Ë¤¬¡¢Á´¿ÈÀ°·Á¤Ç25ºÐ¤Î¼Ä¸¶¥ì¥¤¥³¡ÊóîÆ£¡Ë¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¡¢Ì¼¤ò»à¤ËÄÉ¤¤¤ä¤Ã¤¿¥Þ¥ÞÍ§¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¡È¿·ÊÆ¥Þ¥Þ¡É¤È¤·¤ÆÀøÆþ¤¹¤ë¡¢¾×·â¤ÎÉü½²¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£¸¶ºî¤Ï¡¢¤¢¤·¤À¤«¤ª¤ë»á¡¦¥¢¥ª¥¤¥»¥¤»á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¿Íµ¤Ì¡²è¡ÊÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ë¡£
¡¡²ð¸î»Î¤È¤·¤Æ¤Ò¤¿¤à¤¤ËÆ¯¤¯¼Ä¸¶Îè»Ò¡Ê¿åÌî¡Ë¤Ï¡¢É×¤È¤ÎÎ¥º§¸å¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¤·¤Æ°é¤Æ¤¿27ºÐ¤ÎÌ¼¤È4ºÐ¤ÎÂ¹¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¼é¤ê¹¬¤»¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ëÆü¡¢Îè»Ò¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÌ¼¤ÈÂ¹¤¬¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤«¤éÈô¤Ó¹ß¤ê¡¢Â¹¤Ï°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¡¢Ì¼¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£°¦¤¹¤ë²ÈÂ²¤ò¼º¤¤¡¢Èá¤·¤ß¤ËÊë¤ì¤ëÎè»Ò¡£¤½¤ó¤ÊÎè»Ò¤Î¤â¤È¤Ë¡¢ÈóÄÌÃÎ¤ÎÅÅÏÃ¤¬¡£¡ÖÌ¼¤Ï¡¢¥Þ¥ÞÍ§¤Ë»¦¤µ¤ì¤¿¡×¡½¡½¡£
¡¡·ã¤·¤¤ÅÜ¤ê¤ò¤ª¤Ü¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÀäË¾¤Ë½±¤ï¤ì¡¢ÇÑ¥Ó¥ë¤Î²°¾å¤Î¤Ø¤ê¤ËÎ©¤ÄÎè»Ò¡£¤¹¤ë¤È¡¢Îè»Ò¤ÎÁ°¤ËÆæ¤ÎÀ°·Á³°²Ê°å¤¬¸½¤ì¤ë¡£¡Ö»à¤Ì¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¡¢À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤À¡×¡£¤½¤Î°ì¸À¤Ç¡¢Îè»Ò¤Ï¶Ã¤¬¤¯¤ÎÉü½²ÊýË¡¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Á´¿ÈÀ°·Á¤ò»Ü¤·¤Æ¡¢¼ã¤¯Èþ¤·¤¤Êì¡¦¼Ä¸¶¥ì¥¤¥³¡ÊóîÆ£¡Ë¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¡¢Ì¼¤ò»à¤ËÄÉ¤¤¤ä¤Ã¤¿¥Þ¥ÞÍ§¤¿¤Á¤ò¼Ò²ñÅª¤ËËõ»¦¤¹¤ë¤³¤È¡£¥ì¥¤¥³¤Ï¡¢¤¢¤ë¼êÃÊ¤ÇÎÙ¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¤·¡¢ÁÇÀ¤ò±£¤·¤Æ¥Þ¥ÞÍ§¥°¥ë¡¼¥×¤ËÀøÆþ¡£²æ¤òËº¤ì¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¼êÃÊ¤ò»È¤Ã¤Æ°ì¿Í°ì¿ÍÀ®ÇÔ¤·¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¤ÏÃ¯¤âÍ½ÁÛ¤Ç¤¤Ê¤¤¡È¹õËë¡É¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡Á´¿ÈÀ°·ÁÁ°¤Î¡ÈÎè»Ò¡É¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ØÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ä¡¢¡ØÃ¥¤¤°¦¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¤½¤Î¡È²ø±é¡É¤¬¤¿¤Ó¤¿¤ÓÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ëÇÐÍ¥¡¦¿åÌî¡£¥«¥ó¥Æ¥ìÀ©ºî¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¼ç±é¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¤Î¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Á´¿ÈÀ°·Á¸å¤Î¡È¥ì¥¤¥³¡É¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¸µÆü¸þºä46¤Ç¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤ÎóîÆ£¡£2023Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡ØÅ¥ß¿¤Î¿©Âî¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç½é¤ÎÃ±ÆÈ¼ç±é¤ò¾þ¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢º£Ç¯¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤¤¤¤Ê¤êº§¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¼ç±é¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¤¢¤ä¤·¤¤¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡Ù¡ÊMBS¡¦TBS·Ï¡Ë¤ÇW¼ç±é¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¤Ê¤É³èÌö¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÍèÇ¯1·î¤Ë¸ø³«¤ò¹µ¤¨¤ë½é¼ç±é±Ç²è¡ØÎø°¦ºÛÈ½¡Ù¤Ï¡¢¡ÖÂè78²ó¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¥«¥ó¥Ì¡¦¥×¥ì¥ß¥¢ÉôÌç¤ØÀµ¼°½ÐÉÊ¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊóîÆ£¤¬º£²óÄ©Àï¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ï25ºÐ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ãæ¿È¤Ï55ºÐ¤È¤¤¤¦Ê£»¨¤ÊÌò¤É¤³¤í¡£óîÆ£¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜºî¤¬¡¢Éü½²¥É¥é¥Þ¤ÈÊì¿ÆÌò¡¢¤È¤â¤Ë½éÄ©Àï¤È¤Ê¤ë¡£
¢£óîÆ£µþ»Ò¡õ¿åÌîÈþµª¡¡¥³¥á¥ó¥È
¡½¡½¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤Î´¶ÁÛ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡ÚóîÆ£¡Û½é¤á¤Æ¥¿¥¤¥È¥ë¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¾×·âÅª¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¡Ö»ä¤È¿åÌî¤µ¤ó¤¬Æ±°ì¿ÍÊª¡©À°·ÁÁ°¤ÈÀ°·Á¸å¡©¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡ª¡©¡×¤Ã¤Æº®Íð¤·¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÆâÍÆ¤òÃÎ¤ëÁ°¤«¤éÊòµ¤¡Ê¤¢¤Ã¤±¡Ë¤Ë¤È¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂæËÜ¤òÆÉ¤ß¿Ê¤á¤ë¤È¤É¤ó¤É¤ó´¶¾ð°ÜÆþ¤·¤Æ¡¢ÆÉ¤á¤ÐÆÉ¤à¤Û¤É¤ª¤â¤·¤í¤¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤·¤¿¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ï25ºÐ¤À¤±¤É¡¢Ãæ¿È¤Ï55ºÐ¡£½é¤á¤Æ±é¤¸¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÈÌòÊÁ¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¤Ï¥É¥¥É¥¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìò¤ò¸¦µæ¤·¤ÆºÇ¸å¤Þ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡Ú¿åÌî¡Û»ä¤â¡ÖóîÆ£¤µ¤ó¤È»ä¤¬Æ±¤¸Ìò¡©¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ºÇ½é¤Î´¶ÁÛ¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£Á´¿ÈÀ°·Á¤Ç»ä¤«¤éóîÆ£¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤â¤¦¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤Î¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦´Ñ¡¢¤½¤·¤ÆÉü½²¤ËÆÃ²½¤·¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÉü½²¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ï½Ð±é¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤ÏÊì¿Æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë»Ò¤É¤â¤¬Íí¤ó¤Ç¤¯¤ë¤È¡¢¤¹¤´¤¯¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤À¤È»×¤¦¤È¡¢ÅÜ¤ê¤äÈá¤·¤ß¤Î´¶¾ð¤¬¥ê¥¢¥ë¤ËÊ¨¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£²ó¤¬½é¶¦±é¤Î¤ªÆó¿Í¡£¤ª¸ß¤¤¤Î°õ¾Ý¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÚóîÆ£¡Û¤º¤Ã¤È¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÇÒ¸«¤·¤Æ¤¤¤¿¿åÌî¤µ¤ó¤ÈW¼ç±é¤ò¤Ä¤È¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ì´¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¿åÌî¤µ¤ó¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¤â¤ª¤â¤·¤í¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÈÆó¿Í°ìÌò¡É¤È¤¤¤¦Æñ¤·¤¤Ìò¤É¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¿åÌî¤µ¤ó¤ÈÂ©¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÀº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î»£±Æ¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª
¡Ú¿åÌî¡ÛóîÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤µ¤ó¤È¤Î¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯Îõ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Æ¬¤Î²óÅ¾¤¬Â®¤¯¤Æ¡¢¸¤¯¤Æ´ïÍÑ¤Ç¡¢¥È¡¼¥¯¤â²ó¤»¤ëÊý¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£º£²ó½é¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢óîÆ£¤µ¤ó¤Ï¼þ¤ê¤Î¶õµ¤¤òÆÉ¤ó¤ÇÎäÀÅ¤ËÊª»ö¤ò¹Í¤¨¤ëÊý¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤òÊú¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½»£±Æ¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÚóîÆ£¡ÛÃæ¿È¤Ï55ºÐ¤È¤¤¤¦ÌòÊÁ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ï·´ã¶À¤ò¤«¤±¤ÆºÛË¥¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥Ò¡¼¥ë¤¬ÄË¤¯¤ÆÊâ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¡È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡É¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤·¤ã¤Ù¤êÊý¤â¹©É×¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ª¼Çµï¤ò¤·¤è¤¦¤«¤È¤º¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿åÌî¡Û»ä¤Ï¡¢ÅÜ¤ê¤äÈá¤·¤ß¤Î¶¯¤¤´¶¾ð¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Æü¤´¤í¤ÎÝµÊ°¡Ê¤¦¤Ã¤×¤ó¡Ë¤òÀ²¤é¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£´¶¾ð¤Î¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¤ò¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£óîÆ£¤µ¤ó¤Î¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£50ÂåÆÃÍ¤Î¤À¤ë¤µ¤ä¡¢Ä«µ¯¤¤¿¤È¤¤ÎÂÎ¤Î½Å¤µ¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈóîÆ£¤µ¤ó¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡ª
¡½¡½»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ÚóîÆ£¡Û»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¤ÎÉü½²¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÊì¿ÆÌò¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¿·¤·¤¤»ä¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÏÃ¡¢ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¤Å¸³«¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿åÌî¤µ¤ó¤È»ä¤¬Æ±¤¸Ìò¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òËº¤ì¤º¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ú¿åÌî¡Û¥Þ¥ÞÍ§¤¿¤Á¤¬¡¢Æ±¾ð¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤Ê¤¤¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¡ÈÅ¨Ìò¡É¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¼ç¿Í¸ø¤È°ì½ï¤Ë²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤·¡¢Ê¢¤¬Î©¤Ä¤·¡¢°¤òÅÝ¤¹¤¿¤á¤Ë±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤´¤¯Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢´¶¾ð¤ò¤Ä¤«¤Þ¤ì¤ë¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤¡¢¸«¤¿¤é¥¹¥«¥Ã¤È¤¹¤ëÉü½²·à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦ÅÄÃæ¹Ì»Ê¡¡¥³¥á¥ó¥È
55ºÐ¤Î¡È¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡É¤¬¡¢30ºÐ¼ãÊÖ¤Ã¤Æ¡¢¥Ë¥»¤Î»Ò¤É¤â¤Î¼ê¤ò°ú¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥ÞÍ§¤ÎÎØ¤ËÀøÆþ¤¹¤ë¡£¡È¤¿¤À¤ÎÉü½²¥É¥é¥Þ¡É¤Ç¤Ï½ª¤ï¤ë¤ï¤±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡ÈÍ¥¤·¤«¤Ã¤¿Êì¿Æ¡É¤Î¶¸µ¤¤Ë¿Ì¤¨¤ë¡¢¶¯Îõ¤Ê¥¨¥ó¥¿¥á¥É¥é¥Þ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
óîÆ£µþ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿À¼¤Î¥È¡¼¥ó¤¬¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¡£¡Ö¿´¤Î±ü¤Ç²¿¤«¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤è¤¦¤ÊÌò¤¬¹ç¤¤¤½¤¦¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï»Ò¤ò¼º¤Ã¤¿Êì¿ÆÌò¡£¤·¤«¤âÃæ¿È¤Ï55ºÐ¡£ÆñÌò¤Ê¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢ÂçË½¤ì¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£
¿åÌîÈþµª¤µ¤ó¤Ï¡¢Â¾¤ÎÌò¼Ô¤¬¥Þ¥Í¤Ç¤¤Ê¤¤É½¸½¤¬¤Ç¤¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¹ÅÆð¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌò¤Ç²æ¡¹¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤â¤Þ¤¿°ì¤Ä¡¢ÅÁÀâ¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
