阪神の優勝マジック1、吉村洋文府知事がお願い「道頓堀川に飛び込まないで」

大阪府の吉村洋文知事（50歳）が9月6日、自身のSNSを更新。阪神タイガースの優勝マジックが残り「1」になり、「道頓堀川に飛び込まないで」とお願いしている。



吉村知事はこの日、「阪神勝利。マジック1。もし、明日、阪神タイガースが優勝しても、道頓堀川には飛び込まないで下さい。危険です」とコメント。



これは、前回の優勝時に、「横山市長は安全の為に道頓堀川の水位を上げたようですが、今回は逆に水位を下げるかもしれません。知らんけど」とのこと、「いずれにせよ、道頓堀川には飛び込まないで」とお願いしている。



2023年に阪神が18年ぶりに優勝した際、道頓堀川近辺には大勢の人が集結。道頓堀川を管理する大阪市は、もし飛び込んだ際、川底に衝突するのを避けるためなどの理由で、川の水位を50センチほど上げていた。