4日に肺炎のため82歳で死去した歌手の橋幸夫さんの訃報から一夜明けた6日、橋さんが立ち上げた個人事務所の第1号タレントだった、ピーターこと池畑慎之介（73）が取材に応じた。「爽やかな大スターだけど、9歳差でアニキのような存在でした。芸能界で活躍するのに導いていただいた。ショックです」としのんだ。

1960年に「潮来笠」でデビューした橋さんは、68年に独立し個人事務所を設立した。「新人発掘もやろう」ということになり、橋さんのマネジャーがスカウトしたのが池畑だった。69年10月にシングル「夜と朝のあいだに」でデビューすると、中性的で神秘的な美少年として一躍注目を集めた。同年の第11回日本レコード大賞では、橋さんも受賞した新人賞に輝いた。「いきなりお化粧した少年が加入して驚かれたと思います。でも新人賞を獲得して、だんだんと認めてくれたのかな」と振り返った。

学んだことはたくさんある。「ステージ上での爽やかで誠実な姿や、後援会の方々を大切にする姿はとても勉強になった」と心に留める。そして思い出すのは優しさだ。「ご両親におうちを建ててあげて、凄く家族思い。後輩にもいつも“大丈夫か、ちゃんとやっているか？”って言葉をかけてくださった」と素顔を明かした。

最後に会ったのは17年12月、テレビ番組での共演だった。「楽屋を訪ねると、いつも通りの明るい様子で出迎えてくれて、“おう、元気でやっているか？”って声をかけてくれた。とても元気そうだったな」。アルツハイマー型認知症にあらがいながら歌い続け、現役のまま最期を迎えた橋さん。「80歳を過ぎてもファンの方が求める橋幸夫の姿をステージ上で貫くのは大変だったと思いますが、それだけエネルギーやパワーが凄い方でした」と天を見上げた。 （高原 俊太）

【芸能界から悲しみの声】

▼北島三郎 橋幸夫さん…あなたは、この道で2年先輩。私が修業中に初めて「潮来笠」を聴いたときには本当にしびれました。その後は良き友として、長いお付き合いをしていただきましたね。そんな大切な友の旅立ち…悲しさで胸が痛みます。幸（ゆき）ちゃん…寂しいです。

▼加賀まりこ（オートレースを題材にした67年公開の松竹映画「男なら振りむくな」で橋さんと共演） 細かいことにこだわらない方でしたね。同じ年の生まれなのに大人だなぁと感じました。

▼三田明（舟木一夫、西郷輝彦さんとともに「四天王」と称された） 突然のことで頭が真っ白です。芸能界に入り、兄のように慕っていた橋幸夫先輩ともうお会いできないとは…。いまだ整理できておらず、言葉も見つかりません。