ボートレース平和島の「G1開設71周年記念トーキョー・ベイ・カップ」は、台風15号の影響で順延となった予選2日目が6日に行われた。きょう7日の3日目、注目は12Rだ。

初日の方が足の雰囲気は良かった桐生。それでも出足は悪くないレベル。調整さえ合えば良くなる余地があり、伸びてくる艇も見当たらない。マイペースの逃げで押し切り態勢を築く。差しに回る中島、斉藤の2着争いになるか。機力は斉藤が上でもさばき巧者の中島にはコース利がある。評価はほぼ互角だ。操縦性が改善すると握って回る東本の連対も十分。

＜1＞桐生順平 初日の方が良かったかも。調整して悪くしたかもしれません。また調整してみてですね。

＜2＞中島孝平 競れていたし良くなっているのかな。体感も違和感はないです。ちょこちょこ調整します。

＜3＞東本勝利 1マークで思い切り跳ねてしまった。展示の時から乗り心地が良くないので何とかしないと。足は悪くないと思います。

＜4＞斉藤仁 悪くないです。足のつながりなんかはいい。道中で自信を持って走れるようにしたいです。

＜5＞石渡鉄兵 後半は少しズレていてスリットの足が気になった。合えばたぶん足は悪くない。もう少しペラのバランスを取りたい。

＜6＞村上遼 直線も回ってからも悪くないです。グリップが甘い気がしたので、そこを求めて調整します。