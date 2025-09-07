ACEes¡ÖTGC¡×¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È½Ð±é¤Ï¡Öº£¤Þ¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¶ÛÄ¥¡×ÉÔ°Â¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤¿¡ÈÉñÂæÎ¢¤Î½Ö´Ö¡É¤È¤Ï¡©¡ÚTGC2025A/W¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/07¡ÛACEes¡Ê¥¨¥¤¥·¡¼¥º¡Ë¤¬6Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè41²ó ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 2025 AUTUMN/WINTER¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖTGC 2025 A/W¡×¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¸å¤Ë¤Ï°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î´¶ÁÛ¤äº£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛACEes¡¢½é¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤Çµ±¤Êü¤Ä
ACEes¤Ï¡¢Éâ½êÈôµ®¡¢Æá¿ÜÍºÅÐ¡¢ºî´ÖÎ¶ÅÍ¡¢¿¼ÅÄÎµÀ¸¡¢º´Æ£Î¶²æ¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿5¿ÍÁÈ¡£¡ÖTGC¡×½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢timelesz¤Î¡Ö¿ÍÀ¸Í·µº¡×¡¢Íò¤Î¡Ö¸ÀÍÕ¤è¤êÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¡×¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖTGC¡×20¼þÇ¯¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¸ø¼°¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖTGC¡×20¼þÇ¯¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥½¥ó¥°¡ÖBiggest Party¡×¤ò½éÈäÏª¤·¤¿¡£
¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¸å¤Ë¤Ï¡¢°Ï¤ß¼èºà¤Ë½ÐÀÊ¡£¼èºà²ñ¤Ï¡¢µ¼Ô¤¬µó¼êÀ©¤Ç¼ÁÌä¤·¤Æ¤¤¤¯·Á¼°¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Éâ½ê¤¬¤¹¤°¤µ¤Þ¡Ö¤Ï¤¤¤Ã¡ªº£¥¹¥Æ¡¼¥¸½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡ª¡©¡×¤Èµ¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¼ÁÌä¡£²ñ¾ì¤¬ÏÂ¤à¤È¡¢º´Æ£¤Ï¡Ö¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¤Ç½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª5¿Í¤Ç¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤±¤¿¤³¤È¤¬¡¢ËÍ¤ÏËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ºî´Ö¤Ï¡Ö²ñ¾ì¤¬Ç®¤¯¤ÆºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª¾å¤ÎÊý¤Î¿Í¤Þ¤Ç¤á¤Ã¤Á¤ã¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢µÞ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¤¹¤´¤¯²¹¤«¤¤²ñ¾ì¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¿¼ÅÄ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Ï·ë¹½¤ß¤ó¤Ê¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¸ÝÉñ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Æá¿Ü¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ç¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ØTGC¡Ù¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬´ò¤·¤¤¤·¡¢²ñ¾ì¤â²¹¤«¤¯¤Æ¡¢¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£¤³¤ì¤Ë¡¢Éâ½ê¤Ï¡ÖÆüËÜ°ì¤Îº×Åµ¤Ë½Ð¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÆüËÜ°ì¤Îº×Åµ¤Ë½Ð¤ì¤Æ¡È´ò¤Á¤¤¡É¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö´ò¤Á¤¤¡ª¡ª¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬¡£Éâ½ê¤Ï¾È¤ì¤Ä¤Ä¡Ö´ò¤Á¤¤Éâ½ê¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊACEes¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ³°Éô¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£Éâ½ê¤Ï¡ÖÅÐ¾ì¤¹¤ëÁ°¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¶ÛÄ¥¤·¤Æ¡£º£¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤êÌ£¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¶ÛÄ¥¤È¤¤¤¦¤«¡×¡Ö·ëÀ®Ìó7¥ö·î¤Ç¡¢½Ð¤ë¤ÈÃÎ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð¤Æ¡¢¡ØËÜÅö¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤Î¤«¤Ê¡Ä¡©¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¡Ê±ÇÁü¤Î¡Ë1È¯ÌÜ¤ËÆá¿Ü¤Î´é¤¬±Ç¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤Î½Ö´Ö¤Ë¡Ê²ñ¾ì¤¬¡Ë¡Ø¥¥ã¡¼¥Ã¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤¢¤Î½Ö´Ö¤Ë²¶¤é¡Ø¥¦¥§¡¼¥¤¡ª¡Ù¤Ã¤ÆÎ¢¤Ç¤á¤Ã¤Á¤ãÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¡£°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È´ÑµÒ¤ÎÈ¿±þ¤Ë°ÂÅÈ¤·¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
ACEes¤Î¡ÈÀú¤êÃ´Åö¡É¤À¤È¤¤¤¦ºî´Ö¤Ï¡ÖÄ´À°¤Î¶ñ¹ç¤¬Æñ¤·¤¤¡£¤É¤ì¤¯¤é¤¤¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¿§¤ò½Ð¤·¤ÆÎÉ¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ä´À°¤ÏÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ó¸Ü¡£ºî´Ö¤ÎÀú¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Æá¿Ü¤â¡Ö·ë¹½¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤¬¤ëÀú¤ê¤òËè²ó¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤òËè²óËÍ¤¿¤Á¤Ï³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Øº£Æü²¿¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀä»¿¡£Éâ½ê¤â¡Öºî¤Á¤ã¤ó¤ÎÀú¤ê¤Ï¤¹¤´¤¤¡¢ºî´ÖÌ£¡ª¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡Öºî´Ö¤Î¸ÀÍÕ¤ÇËÍ¤é¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÖTGC¡×20¼þÇ¯¤ÎÁ´ÂÎ¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¶¦ÁÏ -co-creation¡¦co-produce-¡×¡£TGC¤¬Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤êÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ö¶¦ÁÏ¡×¤ÎÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë¼¡¤Î20Ç¯¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹þ¤á¤¿¡ÖBEYOND TOGETHER¡×¤¬º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤ë¡£½Ð±é¼Ô¤Ï¤¢¤Î¡¢ÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¡¢ÃÓÅÄÈþÍ¥¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¢Ãæ¾ò¤¢¤ä¤ß¡¢¤Ê¤´¤ß¤Ê¤É¡£ILLIT¡Ê¥¢¥¤¥ê¥Ã¥È¡Ë¤¬¥á¥¤¥ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡ÖTGC¡×½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹¤Û¤«¡¢GENERATIONS¡Ê¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡Ë¡¦FRUITS ZIPPER¡Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¡Ë¤é¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛACEes¡¢½é¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤Çµ±¤Êü¤Ä
¢¡ACEes¡ÖTGC¡×¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È½Ð±é¤Ë´¶³´
ACEes¤Ï¡¢Éâ½êÈôµ®¡¢Æá¿ÜÍºÅÐ¡¢ºî´ÖÎ¶ÅÍ¡¢¿¼ÅÄÎµÀ¸¡¢º´Æ£Î¶²æ¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿5¿ÍÁÈ¡£¡ÖTGC¡×½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢timelesz¤Î¡Ö¿ÍÀ¸Í·µº¡×¡¢Íò¤Î¡Ö¸ÀÍÕ¤è¤êÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¡×¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖTGC¡×20¼þÇ¯¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¸ø¼°¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖTGC¡×20¼þÇ¯¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥½¥ó¥°¡ÖBiggest Party¡×¤ò½éÈäÏª¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ºî´Ö¤Ï¡Ö²ñ¾ì¤¬Ç®¤¯¤ÆºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª¾å¤ÎÊý¤Î¿Í¤Þ¤Ç¤á¤Ã¤Á¤ã¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢µÞ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¤¹¤´¤¯²¹¤«¤¤²ñ¾ì¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¿¼ÅÄ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Ï·ë¹½¤ß¤ó¤Ê¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¸ÝÉñ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Æá¿Ü¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ç¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ØTGC¡Ù¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬´ò¤·¤¤¤·¡¢²ñ¾ì¤â²¹¤«¤¯¤Æ¡¢¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£¤³¤ì¤Ë¡¢Éâ½ê¤Ï¡ÖÆüËÜ°ì¤Îº×Åµ¤Ë½Ð¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÆüËÜ°ì¤Îº×Åµ¤Ë½Ð¤ì¤Æ¡È´ò¤Á¤¤¡É¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö´ò¤Á¤¤¡ª¡ª¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬¡£Éâ½ê¤Ï¾È¤ì¤Ä¤Ä¡Ö´ò¤Á¤¤Éâ½ê¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡ACEes¡Öº£¤Þ¤Ç¤ËÌ£¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¶ÛÄ¥¡×
¤½¤ó¤ÊACEes¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ³°Éô¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£Éâ½ê¤Ï¡ÖÅÐ¾ì¤¹¤ëÁ°¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¶ÛÄ¥¤·¤Æ¡£º£¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤êÌ£¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¶ÛÄ¥¤È¤¤¤¦¤«¡×¡Ö·ëÀ®Ìó7¥ö·î¤Ç¡¢½Ð¤ë¤ÈÃÎ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð¤Æ¡¢¡ØËÜÅö¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤Î¤«¤Ê¡Ä¡©¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¡Ê±ÇÁü¤Î¡Ë1È¯ÌÜ¤ËÆá¿Ü¤Î´é¤¬±Ç¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤Î½Ö´Ö¤Ë¡Ê²ñ¾ì¤¬¡Ë¡Ø¥¥ã¡¼¥Ã¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤¢¤Î½Ö´Ö¤Ë²¶¤é¡Ø¥¦¥§¡¼¥¤¡ª¡Ù¤Ã¤ÆÎ¢¤Ç¤á¤Ã¤Á¤ãÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¡£°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È´ÑµÒ¤ÎÈ¿±þ¤Ë°ÂÅÈ¤·¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
ACEes¤Î¡ÈÀú¤êÃ´Åö¡É¤À¤È¤¤¤¦ºî´Ö¤Ï¡ÖÄ´À°¤Î¶ñ¹ç¤¬Æñ¤·¤¤¡£¤É¤ì¤¯¤é¤¤¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¿§¤ò½Ð¤·¤ÆÎÉ¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ä´À°¤ÏÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ó¸Ü¡£ºî´Ö¤ÎÀú¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Æá¿Ü¤â¡Ö·ë¹½¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤¬¤ëÀú¤ê¤òËè²ó¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤òËè²óËÍ¤¿¤Á¤Ï³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Øº£Æü²¿¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀä»¿¡£Éâ½ê¤â¡Öºî¤Á¤ã¤ó¤ÎÀú¤ê¤Ï¤¹¤´¤¤¡¢ºî´ÖÌ£¡ª¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡Öºî´Ö¤Î¸ÀÍÕ¤ÇËÍ¤é¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¡ÖTGC 2025 A/W¡×¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖBEYOND TOGETHER¡×
¡ÖTGC¡×20¼þÇ¯¤ÎÁ´ÂÎ¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¶¦ÁÏ -co-creation¡¦co-produce-¡×¡£TGC¤¬Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤êÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ö¶¦ÁÏ¡×¤ÎÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë¼¡¤Î20Ç¯¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹þ¤á¤¿¡ÖBEYOND TOGETHER¡×¤¬º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤ë¡£½Ð±é¼Ô¤Ï¤¢¤Î¡¢ÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¡¢ÃÓÅÄÈþÍ¥¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¢Ãæ¾ò¤¢¤ä¤ß¡¢¤Ê¤´¤ß¤Ê¤É¡£ILLIT¡Ê¥¢¥¤¥ê¥Ã¥È¡Ë¤¬¥á¥¤¥ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡ÖTGC¡×½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹¤Û¤«¡¢GENERATIONS¡Ê¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡Ë¡¦FRUITS ZIPPER¡Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¡Ë¤é¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û