ACEes、目標を堂々宣言「デビューを必ず」“期待”への責任感も「期待以上のものをお返しできるグループに」【TGC2025A/W】
【モデルプレス＝2025/09/07】ACEes（エイシーズ）が6日、さいたまスーパーアリーナにて開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」（以下、「TGC 2025 A/W」）に出演。パフォーマンス後には囲み取材に応じ、今後の目標について語った。
ACEesは、浮所飛貴、那須雄登、作間龍斗、深田竜生、佐藤龍我で結成された5人組。TGC初登場となったこの日のステージでは、timeleszの「人生遊戯」、嵐の「言葉より大切なもの」のほか、TGC20周年セレブレーション公式サポーターとして、TGC20周年セレブレーションソング「Biggest Party」を初披露した。
楽曲「Biggest Party」について、浮所は「この曲は外国の方と作ったので、英語で何て伝えようかと思って」と制作について明かし、「『Biggest』は“Big”の最上級。日本一のファッションショーと、とにかくでかいパーティーにしたいっていう思いからこの曲が生まれて」と説明。「それがそのまま題名になるので、とにかく明るくてキャッチーで、パーティーソングみたいなイメージの曲になっています」とアピールした。
深田は「個人的推しポイント」として、間奏部分のメロディーを歌いながら表現。「伝わりづらい…！」とメンバーから笑いが起きる中、「全体的な曲調はポップじゃないですか。でも、間奏で一瞬落ち着くところが深田の推しです！」と熱弁した。
さらに、今後のグループの目標について聞かれると、佐藤は「『TGC』をモデルとして歩いてみたいですね。パフォーマンスとしては歩いたんですけど、モデルの一員として。全員スタイル良いと思うので！」とモデルとしての出演を熱望。
「TGC」以外の目標についても聞かれると、那須は「まだジュニアなので、デビューを必ずして」と話し、「（今日も）こうやって『TGC』さんも僕たちを信じてくださって、期待していただいたので、ファンの方にもそうですけど、ちゃんと期待以上のものをお返しできるグループになりたいなと思っています！」と宣言した。
最後に浮所は、楽曲名にちなんで「“Biggest”グループになります！」と大きく口に。作間らが「来ました！」と返すと、浮所は笑いつつ、「（記事に）太字で『“Biggest”グループ』ってね（笑）」とアピールしていた。（modelpress編集部）
「TGC」20周年の全体テーマは「共創 -co-creation・co-produce-」。TGCが長きにわたり築いてきた「共創」の力をさらに次の20年へと導いていくというメッセージを込めた「BEYOND TOGETHER」が今回のテーマとなる。出演者はあの、池田エライザ、池田美優、高橋文哉、中条あやみ、なごみなど。ILLIT（アイリット）がメインアーティストとして「TGC」初出演を果たすほか、GENERATIONS（ジェネレーションズ）・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）らによるライブパフォーマンスも展開される。（modelpress編集部）
