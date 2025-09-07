ACEes、シークレット出演前日にご褒美？衣装秘話も明かす「僕たちのスタートに合うような…」【TGC2025A/W】
【モデルプレス＝2025/09/07】ACEes（エイシーズ）が6日、さいたまスーパーアリーナにて開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」（以下、「TGC 2025 A/W」）に出演。パフォーマンス後には囲み取材に応じ、ファッションのこだわりなどを明かした。
【写真】ACEes、初アリーナツアーで輝き放つ
ACEesは、浮所飛貴、那須雄登、作間龍斗、深田竜生、佐藤龍我で結成された5人組。TGC初登場となったこの日のステージでは、timeleszの「人生遊戯」、嵐の「言葉より大切なもの」のほか、TGC20周年セレブレーション公式サポーターとして、TGC20周年セレブレーションソング「Biggest Party」を初披露した。
ファッションイベントということで、ファッションのこだわりについての質問が出ると、浮所は「那須、最近ファッションめっちゃ凝ってる！」と話し、「たしか、昨日も新しい服（を買っていた）」と告白。那須は「やっぱり『TGC』 の20周年セレブレーション公式サポーターに加入させてもらったんで、ちょっと早めのご褒美を…」と笑いを誘いつつ、「リハ着で過ごすことが多いので。動きやすくてちょっとオシャレな服を最近は買っている」と近況を報告した。
また、深田は「龍我くんの（ファッション）とかは真似できない」と口に。これに佐藤が「毎日がランウェイ」と返すと、浮所は「かっこよ！歩く道がランウェイ…！？」とすかさずツッコミを入れていた。
さらに、この日の衣装のポイントを聞かれると、深田は「色々話し合いましたよね。色んな色味があって」と説明。佐藤は「セットアップではあるんですけど、そこにちょっとひと味加えたような、僕たちのスタートに合うような衣装になっている」と話し、ラインストーンやジャケット、シャツをアピールしながら「『僕たちを輝かせてくれるような衣装をお願いします』っていうのを伝えて、こんな感じになりました」と明かしていた。（modelpress編集部）
「TGC」20周年の全体テーマは「共創 -co-creation・co-produce-」。TGCが長きにわたり築いてきた「共創」の力をさらに次の20年へと導いていくというメッセージを込めた「BEYOND TOGETHER」が今回のテーマとなる。出演者はあの、池田エライザ、池田美優、高橋文哉、中条あやみ、なごみなど。ILLIT（アイリット）がメインアーティストとして「TGC」初出演を果たすほか、GENERATIONS（ジェネレーションズ）・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）らによるライブパフォーマンスも展開される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】ACEes、初アリーナツアーで輝き放つ
◆ACEes、ファッションのこだわり明かす
ACEesは、浮所飛貴、那須雄登、作間龍斗、深田竜生、佐藤龍我で結成された5人組。TGC初登場となったこの日のステージでは、timeleszの「人生遊戯」、嵐の「言葉より大切なもの」のほか、TGC20周年セレブレーション公式サポーターとして、TGC20周年セレブレーションソング「Biggest Party」を初披露した。
また、深田は「龍我くんの（ファッション）とかは真似できない」と口に。これに佐藤が「毎日がランウェイ」と返すと、浮所は「かっこよ！歩く道がランウェイ…！？」とすかさずツッコミを入れていた。
◆ACEes、衣装は「僕達を輝かせてくれるような」
さらに、この日の衣装のポイントを聞かれると、深田は「色々話し合いましたよね。色んな色味があって」と説明。佐藤は「セットアップではあるんですけど、そこにちょっとひと味加えたような、僕たちのスタートに合うような衣装になっている」と話し、ラインストーンやジャケット、シャツをアピールしながら「『僕たちを輝かせてくれるような衣装をお願いします』っていうのを伝えて、こんな感じになりました」と明かしていた。（modelpress編集部）
◆「TGC 2025 A/W」テーマは「BEYOND TOGETHER」
「TGC」20周年の全体テーマは「共創 -co-creation・co-produce-」。TGCが長きにわたり築いてきた「共創」の力をさらに次の20年へと導いていくというメッセージを込めた「BEYOND TOGETHER」が今回のテーマとなる。出演者はあの、池田エライザ、池田美優、高橋文哉、中条あやみ、なごみなど。ILLIT（アイリット）がメインアーティストとして「TGC」初出演を果たすほか、GENERATIONS（ジェネレーションズ）・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）らによるライブパフォーマンスも展開される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】