メジャーリーグで内野手として活躍し、長年にわたり監督も務めたデービー・ジョンソン氏が５日（日本時間６日）、８２歳で死去した、と米各メディアが伝えた。二塁手として１３年間のメジャー生活で４度のオールスターに選出。１９７５、７６年には巨人でも２年間プレーしたジョンソン氏は、監督として１７シーズンにわたり５つのチームを率い、１９８６年にはメッツでワールドシリーズ制覇を果たしました。

１９６５年にオリオールズでメジャーデビュー、リーグ３連覇（１９７０年にはワールドチャンピオン）した黄金時代の正二塁手としてブルックス・ロビンソン三塁手、フランク・ロビンソン外野手、ブーグ・パウエル一塁手、ジム・パーマー投手といったスーパースターらとともに活躍し３度のゴールドグラブ賞も受賞した。

１９７３年、ブレーブスでは４３本塁打を放ち、２０２１年のブルージェイズでマーカス・セミエン（現レンジャーズ）が４５本塁打を放つまで、二塁手としてはシーズン最多記録だった。巨人在籍を挟んで１９７７年から１９７８年にかけてフィリーズとカブスでメジャーリーグ最後の２シーズンを過ごし、通算１４３５試合に出場し１３６本塁打、打率２割６分１厘を残した。

日本では１９９試合に出場し３９本塁打、打率２割４分１厘。１９７６年は二塁手としてベストナイン＆ダイヤモンドグラブ賞を受賞し巨人のリーグ優勝に貢献した。

監督としては１９８４年、ドワイト・グッデン投手、ダリル・ストロベリー外野手を擁したメッツの監督に就任。１９８６年はワールドシリーズでレッドソックスと対戦し、２勝３敗から逆転優勝に導き、全米を熱狂させ、最終戦の全米視聴率は３８・９％（昨年第５戦は９・０％）にも達した。その後もレッズ、オリオールズ、ドジャース、ナショナルズ、と計５チームで６度地区優勝し最優秀監督賞を２度受賞。通算成績は１３７２勝１０７１敗、勝率・５６２だった。