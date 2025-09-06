デイサービスを提案するも「母さんを他人に任せるなんてかわいそう！」反対した夫を『納得させたもの』とは
義母の介護に心身ともに疲れ切ってしまった友人は、「デイサービスを利用したい」と考えるようになりました。
しかし、夫はそれをどうしても受け入れようとせず……。
追い詰められた友人が最終的に選んだ行動とは？
今回は、そんな彼女の実体験をご紹介します。
義母の介護の負担
義母の穏やかな笑顔を見て、夫もどこか安心したような顔をしていました。
誰かの手を借りるというのは、決して責任を放棄することではありません。
むしろ、その選択こそが家族全員の心にゆとりを生み、より穏やかで優しい関係を築くことにつながるのだと実感しました。
【体験者：50代・主婦、回答時期：2025年7月】
※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。
Illustrator：fumo
FTNコラムニスト：Yuki Unagi
フリーペーパーの編集として約10年活躍。出産を機に退職した後、子どもの手が離れたのをきっかけに、在宅webライターとして活動をスタート。自分自身の体験や友人知人へのインタビューを行い、大人の女性向けサイトを中心に、得意とする家族関係のコラムを執筆している。