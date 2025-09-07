男性16人組「THE RAMPAGE」が6日、大阪城ホールでライブを行った。きょう7日配信の新曲「自由への大脱走」でコラボした4人組レゲエユニット「湘南乃風」がサプライズで登場し9000人を沸かせた。

ライブ中盤、湘南乃風のHAN―KUN（46）が「楽しい時間は“目を閉じ〜れば”終わっちゃうよ」と叫び4人が姿を現した。ヒット曲「睡蓮花」と新曲を歌い、合計20人がステージ上で汗をまき散らしながら一斉にタオルを振った。THE RAMPAGEの川村壱馬（28）は「中学生からカラオケで何千回と歌ってきたので鳥肌です」と感無量の様子。武知海青（27）は「親から初めて買ってもらったCDが湘南乃風。きょうは母親も見に来てくれているので親孝行になった」と喜んだ。

2組は昨年のフェスで初競演。その時に「いつかコラボできたら」と話しており、今回の新曲に繋がった。湘南乃風らしい力強いレゲエ調のビートに、THE RAMPAGEのボーカルたちによる透き通るような歌声が合わさった唯一無二の曲。川村は「こんなノリの曲は今までなかった。今後も育てていきたい」と力を込めた。

湘南乃風は11月に阪神甲子園球場でライブを予定しており、若旦那（49）が「今度はこっちのライブに来てよ」と再コラボを呼びかけると、メンバーたちは「もちろんです！」と快諾していた。

ライブでは26曲を披露。現在はアリーナ、ホール、海外の3つのツアーが並行して開催されており、きょう7日に行われる同所での公演がアリーナのラストとなる。リーダーの陣（31）は「ファンのみなさんと一緒に良い締めくくりを迎えられた。もっと先の未来も見据えていきたい」と力を込めた。（吉澤 塁）