◇女子ゴルフツアー ゴルフ5レディース第1日（2025年9月6日 千葉県・ゴルフ5カントリーオークビレッヂ（パー72））

プロ2年目の政田夢乃（25＝なないろ生命）が7バーディー、ボギーなしの65をマークし、首位と1打差の4位と好発進した。昨季トップ10入り5回のツアー屈指の人気者が悲願の初Vを目指す。トップには今季1勝の柏原明日架（29＝富士通）ら3人が並んだ。今大会は初日が台風接近のため中止となり、36ホールの短縮競技で行われる。

36ホールの短期決戦となった今大会で、政田が初優勝を狙える位置につけた。今季3度目となるトップ10スタートを決め「ショットが凄く安定していて、たくさんバーディーチャンスにつけられた」と笑顔で振り返った。

直近5試合で予選落ちが3度と苦戦。だが、前週のニトリ・レディースでティーチングプロを目指す弟・大成さん（22）がキャディーを務めたことで、「自分で考えてゴルフすることを思い出した」と復調のきっかけをつかんだ。

プロとしてツアーに本格参戦した昨季は、11月の大王製紙エリエール・レディースで1打に泣き、前半戦の出場権を確保できなかった。飛躍を求めたプロ2年目。愛らしさで人気の25歳は「まずトップ10、優勝を目指したい」と力を込めた。 （松岡 咲季）