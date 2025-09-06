ママ友「夫が借金してて、お金を貸してほしいの」総額を聞くも怒鳴られ困惑 → 断ると『悲しい結末』に

これは筆者の知人が体験した【ママ友トラブル】です。

ある日、ママ友から「夫に借金があるから助けてほしい」と相談されました。

しかし、彼女が“とある場所”に出入りしているという噂が広まって……！？

久しぶりに会ったママ友に、お金を貸してと言われ……

特定のパチンコ店に、ほぼ毎日のように出入りするA子さんの姿が多数目撃されていました。私と同じく「お金を貸してほしい」と頼まれた保護者も少なくなかったようです。当然、保育園でも問題となり、結果的にA子さん親子は居場所を失い、退園することになりました。

実際のところ、借金をしていたのが旦那さんだったのか、A子さん本人だったのかは分かりません。ですが、他人に軽々しくお金を借りようとするのは決して良いことではありません。同じ母親として、子どものためにも改心してほしいと願うばかりです。

【体験者：30代・パート主婦、回答時期：2025年6月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

illustrator：KIUI

FTNコラムニスト：Hinano.N

不動産・金融関係のキャリアから、同ジャンルにまつわるエピソードを取材し、執筆するコラムニストに転身。特に様々な背景を持ち、金融投資をする女性の取材を得意としており、またその分野の女性の美容意識にも関心を持ち、日々インタビューを重ね、記事を執筆中。