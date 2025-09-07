◇男子ゴルフツアー ロピアフジサンケイ・クラシック第2日（2025年9月6日 山梨県 富士桜CC（7424ヤード、パー70））

生源寺龍憲（27＝フリー）が、この日ベストの65で回り、通算4アンダーで6位に浮上した。7番で自身初のホールインワンを決め、最終日だけに設定されたホールインワン賞1000万円に再挑戦する。首位には岡田晃平（23＝フリー）、長野泰雅（22＝福岡地行）、細野勇策（22＝三共グループ）の3人が8アンダーで並んだ。

7番グリーン手前に落ちたボールは、スルスルと転がってカップに落ちた。両手を上げた生源寺は「いい所に落ちたと思ったら入った。うれしかった」。実測231ヤード、5Iで決めた自身初のホールインワンを「感触が良かった」と話したが、喜びはここまでだった。

前日の中止で大会が3日間開催となり、JGTO規定で賞金が75％に減額。特別協賛社のロピアの提案で、この日の朝に最終日のパー3の全5ホールに1000万円の破格のホールインワン賞が設定された。既に情報を得ていたが、ホールインワン後に第2ラウンドはないことを知った。「明日かよ、って」。主催者から特別に出された10万円の賞金で、満足できるはずはなかった。

それでも、1イーグル、4バーディー、1ボギーで初日の48位から大きく順位を上げた。今季3勝目に向けて「優勝争いに戻ってこられた。明日もいいプレーをしたい」。もちろん「明日も狙っていきたい」と、ホールインワンも忘れていない。 （鈴木 誠治）