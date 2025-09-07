◇フィギュアスケート チャレンジャー・シリーズ（CS）木下グループ杯第2日（2025年9月6日 大阪府・関空アイスアリーナ）

女子フリーはショートプログラム（SP）首位の千葉百音（20＝木下グループ）が143.48点で合計216.59点として優勝した。坂本花織（25＝シスメックス）が2位、三宅咲綺（22＝シスメックス）が3位。ペアSPは三浦璃来（23）、木原龍一（33）組（木下グループ）が79.94点で首位発進した。

千葉が今季の国際大会初戦を制した。SP首位から迎えたフリーは「ロミオとジュリエット」。冒頭でフリップ―トーループの連続3回転を成功させると、3回転サルコーの着氷は乱れたが、それ以外は大きなミスなく滑りきった。合計点は自己ベストとなる216.59点。坂本ら国内の有力選手が集った戦いで頂点を極め「サルコーは本当に悔しかったけど、点数は満足のいく結果に終われた」と振り返った。昨季にGPファイナルで2位、世界選手権で3位となるなど飛躍を遂げた20歳。初の五輪切符獲得を最大目標に掲げつつも「結果に甘んじず次戦に向けて精進していきたい」と足元を見つめ直した。