不登校の教え子を救えなかった私。10年後、再会した彼が「人生に迷っても──」力強い言葉にホロリ

教師をしている兄は、クラス担任だった時に、不登校だった生徒が退学してしまったことを後悔していました。しかしその後思いがけない再会をした時、その元生徒の姿にとても感動したそうです。

力及ばず退学

T君の心の扉を開くことができなかったという思いが、ずっと心の奥底にあった兄。再会したT君は自身の経験で他の人を助けようとする立派な大人になっていました。今の彼の姿を見たことで「彼は彼なりのペースで自分の夢を叶えたのだ」と思えたそうです。

【体験者：50代、男性教員 回答時期：2025年6月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒヤリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：佐田 静

FTNコラムニスト：大下ユウ

歯科衛生士として長年活躍後、一般事務、そして子育てを経て再び歯科衛生士に復帰。その後、自身の経験を活かし、対人関係の仕事とは真逆の在宅ワークであるWebライターに挑戦。現在は、歯科・医療関係、占い、子育て、料理といった幅広いジャンルで、自身の経験や家族・友人へのヒアリングを通して、読者の心に響く記事を執筆中。