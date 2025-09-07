ジュニアの５人組「ＡＣＥｅｓ（エイシーズ）」が６日、さいたまスーパーアリーナで「第４１回 マイナビ 東京ガールズコレクション ２０２５ ＡＵＴＵＭＮ／ＷＩＮＴＥＲ」にサプライズ出演した。

グループとして初出演となったＴＧＣのステージに、色とりどりのスーツ姿で登場した。浮所飛貴は「ＴＧＣに来たぞ！」とぶち上げ、先輩グループの名曲「人生遊戯」「言葉より大切なもの」を全力パフォーマンス。那須雄登は「盛り上がっていただいて、すっごく楽しい」と声を弾ませ、５人は会場の全方位に一礼して感謝を伝えた。

ＭＣではモデルさながらにランウェーをクールに闊歩（かっぽ）。深田竜生は「ずっと出たかったステージ。夢だったので光栄です」と胸いっぱいな表情を見せた。終盤には、新曲「Ｂｉｇｇｅｓｔ Ｐａｒｔｙ」をお披露目し、会場を沸かせた。

ステージを終えた後には、囲み取材にも応じた。浮所は「登場する前まで味わったことのない緊張感がありましたが、那須の顔が一発目にスクリーンに映った瞬間に場内が盛り上がって、僕たちも『うえーい！』と一気にテンションが上がりました」と歓声に背中を押されたことを明かした。

グループは「ＴＧＣ２０周年セレブレーション公式サポーター」に抜てき。作間龍斗は「僕ら選んでくださってうれしかった」と笑顔。メンバーから“おしゃれ番長”の呼び声高い佐藤龍我は「今度はモデルとしてランウェーを歩いてみたい」と意欲をのぞかせた。

結成から約７か月、グループの変化について、那須と浮所は「作間がオリジナリティーあふれるあおりをやってくれて、そのおかげで盛り上がれる」と感謝。作間は「あおり始めてまだ半年です」と照れ笑いを浮かべ、「今日は僕らは（サプライズで）急に出て来たのに、上の方まで盛り上がってくれて温かい会場でした」と振り返った。

今後の目標について、那須は「今回のＴＧＣも僕らを信じて、期待を込めて任せてくださったと思うので、必ずデビューしてその期待に応えたい」と力強く誓った