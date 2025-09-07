１６人組ダンス＆ボーカルグループ「ＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥ」が６日、大阪城ホールで全国アリーナツアーのセミファイナル公演を行った。サプライズ出演したレゲエユニット「湘南乃風」とともに、コラボ曲「自由への大脱走」（７日配信、１０月１５日発売）を初披露した。

世代を超えた２つのグループが、ステージ上で１つになった。ＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥのリーダー・陣が「突き抜けて盛り上がると思う。今までで一番男くさいステージに仕上げる」と夢見た光景は、ライブ中盤に実現。巨大ボックスから湘南乃風の４人が登場し、ＨＡＮ―ＫＵＮが「ＲＡＭＰＡＧＥと一緒に真夏の風吹かせるぞー！」とあおると、満員の９０００人から大歓声が上がった。

総勢２０人でタオルを振り回しながらパフォーマンスした「自由への大脱走」は、ボーカルのＲＩＫＵが昨年に日本テレビ系「ＤａｙＤａｙ．」の音楽イベントで湘南乃風と共演したことを機に誕生。ミュージックビデオ撮影時に話が盛り上がり、今回グループとしての初共演が決まった。両親が湘南乃風の大ファンという武知海青は「今日見に来ている親に、いい意味で親孝行できる」と、地元で胸を張った。

続けて披露した湘南乃風の代表曲「睡蓮花」では、客席全体が大合唱に。「カラオケで何千回と歌った曲」というボーカルの川村壱馬は「余韻に襲われてた」と充実しきりだった。

全２６曲のステージでは、結成１２年目の底力を発揮。ツアー全体のテーマ曲「蜘蛛の糸」で重厚な大人のサウンドを届け、「１００ｄｅｇｒｅｅｓ」では川村が新たに加えられたラップパートで魅了した。

ＲＩＫＵは最後に「最高の夜をありがとう！ 愛してるよー！」と絶叫。７日に最終日を迎えるアリーナツアーと並行して、１１月１日までホールツアーを駆け抜ける。（堀北 禎仁）